Ведущий дизайнер и основатель студии NEUMARK.

Имеет за плечами реализованные проекты в России, Америке и Европе от апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге до резиденций в Беверли Хиллз и Монако. Финалист престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014. Anton Neumark добивается результата в своих работах благодаря исключительному вниманию к деталям. Его кредо - чистота стиля, продуманность и творческая целостность в различных стилях: от современного minimal и luxury до ар-деко, toscano (средиземноморского), а также английской и американской классики. Под чётким руководством Anton Neumark в команде студии NEUMARK работают высококлассные профессионалы: архитекторы, дизайнеры и визуализаторы, менеджеры и инженеры. Партнёрами компании NEUMARK являются известные российские, британские и итальянские подрядчики и производители эксклюзивной мебели. Студия NEUMARK возьмёт на себя все сложности Вашего ремонта: создание дизайн-проекта; оценка бюджета; выбор подрядчика; проведение сравнительного анализа смет; осуществление контроля за строительством; - заказ материалов и мебели; - контроль качества выполняемых работ. Результатом станет уникальный дизайн, эффективно и качественно воплощенный в жизнь. "Студия NEUMARK осуществляет полный менеджмент проекта. Это означает, что мы берём на себя все организационные вопросы. Наш принцип - работа "под ключ" - от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта", - Anton Neumark, директор компании NEUMARK.