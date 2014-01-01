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Anton Neumark
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в Тайджоу, Китай, Anton Neumark Anton Neumark Столовая комната в стиле минимализм
    Дом в Тайджоу, Китай, Anton Neumark Anton Neumark Столовая комната в стиле минимализм
    Дом в Тайджоу, Китай, Anton Neumark Anton Neumark Гостиная в стиле минимализм
    +34
    Дом в Тайджоу, Китай
    Porsche Tower Duplex. Дуплекс в Porsche Design Tower., Anton Neumark Anton Neumark Гостиная в стиле минимализм
    Porsche Tower Duplex. Дуплекс в Porsche Design Tower., Anton Neumark Anton Neumark Гостиная в стиле минимализм
    Porsche Tower Duplex. Дуплекс в Porsche Design Tower., Anton Neumark Anton Neumark Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Porsche Tower Duplex. Дуплекс в Porsche Design Tower.
    Apartments in Aurora, Miami. Квартира в Aurora, Miami., Anton Neumark Anton Neumark Столовая комната в стиле минимализм
    Apartments in Aurora, Miami. Квартира в Aurora, Miami., Anton Neumark Anton Neumark Гостиная в стиле минимализм
    Apartments in Aurora, Miami. Квартира в Aurora, Miami., Anton Neumark Anton Neumark Кухня в стиле минимализм
    +15
    Apartments in Aurora, Miami. Квартира в Aurora, Miami.
    House in Cap Estel, Monaco. Дом в Монако., Anton Neumark Anton Neumark Столовая комната в стиле модерн
    House in Cap Estel, Monaco. Дом в Монако., Anton Neumark Anton Neumark Столовая комната в стиле модерн
    House in Cap Estel, Monaco. Дом в Монако., Anton Neumark Anton Neumark Гостиная в стиле модерн
    +16
    House in Cap Estel, Monaco. Дом в Монако.
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., Anton Neumark Anton Neumark Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., Anton Neumark Anton Neumark Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., Anton Neumark Anton Neumark Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +105
    House in Barvikha. Дом в Барвихе.
    Apartment on Tverskaya Street. Апартаменты на Тверской., Anton Neumark Anton Neumark Гостиная в стиле минимализм
    Apartment on Tverskaya Street. Апартаменты на Тверской., Anton Neumark Anton Neumark Гостиная в стиле минимализм
    Apartment on Tverskaya Street. Апартаменты на Тверской., Anton Neumark Anton Neumark Столовая комната в стиле минимализм
    +23
    Apartment on Tverskaya Street. Апартаменты на Тверской.
    Показать все 19 проекты

    Ведущий дизайнер и основатель студии NEUMARK.
    Имеет за плечами реализованные проекты в России, Америке и Европе от апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге до резиденций в Беверли Хиллз и Монако. Финалист престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014. Anton Neumark добивается результата в своих работах благодаря исключительному вниманию к деталям. Его кредо - чистота стиля, продуманность и творческая целостность в различных стилях: от современного minimal и luxury до ар-деко, toscano (средиземноморского), а также английской и американской классики. Под чётким руководством Anton Neumark в команде студии NEUMARK работают высококлассные профессионалы: архитекторы, дизайнеры и визуализаторы, менеджеры и инженеры. Партнёрами компании NEUMARK являются известные российские, британские и итальянские подрядчики и производители эксклюзивной мебели. Студия NEUMARK возьмёт на себя все сложности Вашего ремонта: создание дизайн-проекта; оценка бюджета; выбор подрядчика; проведение сравнительного анализа смет; осуществление контроля за строительством; - заказ материалов и мебели; - контроль качества выполняемых работ. Результатом станет уникальный дизайн, эффективно и качественно воплощенный в жизнь.  "Студия NEUMARK осуществляет полный менеджмент проекта. Это означает, что мы берём на себя все организационные вопросы. Наш принцип - работа "под ключ" - от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта", - Anton Neumark, директор компании NEUMARK.

    Регионы обслуживания
    • Россия
    • США
    • Европа
    • Азия
    Награды компании
    Финалист престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards 2014
    Адрес
    Большой пр. ПС 25
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219087053 www.neumarkarchitects.com
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