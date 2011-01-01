Сфера деятельности компании- проектирование жилых и общественных интерьеров, дизайн-проектирование зданий и фасадов, реализация проектов.



За 12 лет работы спроектировано более 50 объектов, среди них квартиры и коттеджи, кафе, гостиницы, офисы. Эти проекты выполнены в различных стилях, но общее в них - это логичность и продуманность планировок, лаконичность цветовых решений и нестандартность композиций.



Как мы работаем:

1. отлаженная схема ведения всех этапов, сжатые сроки проектирования и отделки;

2. соответствие проекта действующим нормативам;

3. полная информация для реализации проекта: чертежи, ведомости, эскизы в 3dsmax;

4. реалистичность проекта: все материалы, мебель и оборудование, включенные в проект, подбираются и согласовываются в ходе работы;

5. в визуализацию включаются все подобранные материалы, мебель, свет и пр.;

6. бригада мастеров выполняет работы по проекту с большой точностью;

7. авторское ведение всего процесса от обмера до декорирования.