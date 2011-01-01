Сфера деятельности компании- проектирование жилых и общественных интерьеров, дизайн-проектирование зданий и фасадов, реализация проектов.
За 12 лет работы спроектировано более 50 объектов, среди них квартиры и коттеджи, кафе, гостиницы, офисы. Эти проекты выполнены в различных стилях, но общее в них - это логичность и продуманность планировок, лаконичность цветовых решений и нестандартность композиций.
Как мы работаем:
1. отлаженная схема ведения всех этапов, сжатые сроки проектирования и отделки;
2. соответствие проекта действующим нормативам;
3. полная информация для реализации проекта: чертежи, ведомости, эскизы в 3dsmax;
4. реалистичность проекта: все материалы, мебель и оборудование, включенные в проект, подбираются и согласовываются в ходе работы;
5. в визуализацию включаются все подобранные материалы, мебель, свет и пр.;
6. бригада мастеров выполняет работы по проекту с большой точностью;
7. авторское ведение всего процесса от обмера до декорирования.
- Услуги
- Дизайн жилых и общественных помещений. Дизайн фасадов и зданий
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Финалист1,2, 5 сезонов PinWin
- Адрес
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ул. Нижняя Сыромятническая, д.10
105120 Москва
Россия
+7-9268263893 elenadesign.ru