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Елена Савченко. Студия интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на Винокурова, фото, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера
    Квартира на Винокурова, фото, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера
    Квартира на Винокурова, фото, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера
    +15
    Квартира на Винокурова, фото
    Офис адвокатов, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Коммерческие помещения
    Офис адвокатов, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Коммерческие помещения
    Офис адвокатов, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Коммерческие помещения
    +4
    Офис адвокатов
    Загородный дом в Подмосковье, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Дома в стиле кантри
    Загородный дом в Подмосковье, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Дома в стиле кантри
    Загородный дом в Подмосковье, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Дома в стиле кантри
    +3
    Загородный дом в Подмосковье
    В Нахабино, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Гостиная в классическом стиле
    В Нахабино, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Гостиная в классическом стиле
    В Нахабино, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Гостиная в классическом стиле
    +1
    В Нахабино
    Квартира в Екатеринбурге, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Гостиная в стиле кантри
    Квартира в Екатеринбурге, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Гостиная в стиле кантри
    Квартира в Екатеринбурге, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    Квартира в Екатеринбурге
    Коттедж в Раменском, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Веранда и терраса в стиле кантри
    Коттедж в Раменском, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Веранда и терраса в стиле кантри
    Коттедж в Раменском, Елена Савченко. Студия интерьера Елена Савченко. Студия интерьера Веранда и терраса в стиле кантри
    +1
    Коттедж в Раменском
    Показать все 21 проекты

    Сфера  деятельности  компании- проектирование жилых и общественных интерьеров, дизайн-проектирование зданий и фасадов, реализация проектов.

    За 12 лет работы спроектировано более 50 объектов, среди них квартиры и коттеджи, кафе, гостиницы, офисы. Эти проекты  выполнены в различных стилях, но общее в них - это логичность и продуманность планировок, лаконичность цветовых решений и нестандартность композиций.

    Как мы работаем:

    1.  отлаженная схема ведения всех этапов, сжатые сроки проектирования и отделки;

    2. соответствие проекта действующим нормативам;

    3. полная информация для реализации проекта: чертежи, ведомости, эскизы в 3dsmax;

    4. реалистичность проекта: все материалы, мебель и оборудование, включенные в проект, подбираются и согласовываются в ходе работы;

    5. в визуализацию включаются все подобранные материалы, мебель, свет и пр.;

    6. бригада мастеров выполняет работы по проекту с большой точностью;

    7.  авторское ведение всего процесса от обмера до декорирования.

    Услуги
    Дизайн жилых и общественных помещений. Дизайн фасадов и зданий
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Награды компании
    Финалист1,2, 5 сезонов PinWin
    Адрес
    ул. Нижняя Сыромятническая, д.10
    105120 Москва
    Россия
    +7-9268263893 elenadesign.ru
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