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Очень
много семей живет в квартирах, в которых
нет возможности иметь отдельно
зал, спальню
или детскую, площадь не позволяет или
квартира однокомнатная. Принимать
гостей в комнате, которая одновременно
предназначена для сна, не…
Впечатлившись примерами дизайнерских интерьеров, мы хотим составить нечто подобное в своих комнатах, но бывает сталкиваемся с рядом проблем при подборе всех нужных элементов.