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Архитектурное бюро Киры Шелмановой
Архитекторы Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Лофт для холостяка, Архитектурное бюро Киры Шелмановой Архитектурное бюро Киры Шелмановой Ванная в стиле лофт
    Лофт для холостяка, Архитектурное бюро Киры Шелмановой Архитектурное бюро Киры Шелмановой Ванная в стиле лофт
    Лофт для холостяка, Архитектурное бюро Киры Шелмановой Архитектурное бюро Киры Шелмановой Ванная в стиле лофт
    +15
    Лофт для холостяка
    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Маломосковская
    129164 Москва
    Россия
    +7-9057071585 shelmanova.ru
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