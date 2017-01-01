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pashchak design
Дизайнеры интерьера Днепропетровск
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Paragon, pashchak design pashchak design Гостиная в стиле лофт Дерево Серый
    Paragon, pashchak design pashchak design Гостиная в стиле лофт Дерево Серый
    Paragon, pashchak design pashchak design Гостиная в стиле лофт Серый
    +8
    Paragon
    Белый интерьер в стиле ар деко, pashchak design pashchak design Гостиная в стиле модерн
    Белый интерьер в стиле ар деко, pashchak design pashchak design Гостиная в стиле модерн
    Белый интерьер в стиле ар деко, pashchak design pashchak design Гостиная в стиле модерн
    +3
    Белый интерьер в стиле ар деко
    Гранит с кружевом , pashchak design pashchak design Ванная комната в стиле модерн
    Гранит с кружевом , pashchak design pashchak design Ванная комната в стиле модерн
    Гранит с кружевом , pashchak design pashchak design Ванная комната в стиле минимализм
    +4
    Гранит с кружевом
    Спальня с кабинетом, pashchak design pashchak design Спальня в стиле модерн
    Спальня с кабинетом, pashchak design pashchak design Спальня в стиле модерн
    Спальня с кабинетом, pashchak design pashchak design Спальная комната Стол для макияжа
    +2
    Спальня с кабинетом
    Гостиная с кирпичиком , pashchak design pashchak design Гостиная в стиле лофт
    Гостиная с кирпичиком , pashchak design pashchak design Гостиная в стиле лофт
    Гостиная с кирпичиком , pashchak design pashchak design Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +2
    Гостиная с кирпичиком
    кухня зебрано, pashchak design pashchak design Кухня в стиле минимализм
    кухня зебрано, pashchak design pashchak design КухняКухонная мебель
    кухня зебрано, pashchak design pashchak design Кухня в стиле минимализм
    +2
    кухня зебрано
    Показать все 13 проекты

    Pashchak desugn - студия архитектурного проектирования и дизайн интерьера. Придаем жилому пространству стиль, уют и комфорт. Для офисного или торгового помещения разрабатываем функциональную, коммерческую планировку с проработкой фирменного стиля. Предпочитаем работать в современной стилистике архитектуры и дизайна. Свежесть идей и техническая оснащенность проекта -это наши приоритеты.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Днепропетровск
    Награды компании
    1 премия 2017 «союз архитекторов Украины» проект “Cosmos”.
    Адрес
    Чкалова 35
    49000 Днепропетровск
    Украина
    +380-679199941 pashchak.com
    Законное владение

    Днепр Чкалова 35

    Отзыв

    Valentyna Pashchak
    больше 2 лет назад

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