Pashchak desugn - студия архитектурного проектирования и дизайн интерьера. Придаем жилому пространству стиль, уют и комфорт. Для офисного или торгового помещения разрабатываем функциональную, коммерческую планировку с проработкой фирменного стиля. Предпочитаем работать в современной стилистике архитектуры и дизайна. Свежесть идей и техническая оснащенность проекта -это наши приоритеты.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
- Днепропетровск
- Награды компании
- 1 премия 2017 «союз архитекторов Украины» проект “Cosmos”.
- Адрес
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Чкалова 35
49000 Днепропетровск
Украина
+380-679199941 pashchak.com
Днепр Чкалова 35