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Термострим
Отопление и кондиционирование Пушкино
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    • Теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля от производителя - компании Термострим. При производстве продукции учитываются суровые зимние условия климата России, что с уверенностью позволяет говорить о том, что даже в самые суровые морозы наша продукция не замёрзнет и позволит сохранить тепло в ваших жилищах, образовательных и медицинских учреждениях. Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует стандарту ГОСТ. В связи с расширением дилерской сети, приглашаем к сотрудничеству оптовые компании, интернет-магазины и строительные и эксплуатационные организации, работающие в сфере ЖКХ. Принимаем все виды платежей, выдаём все бухгалтерские документы. При оптовых закупках, возможна доставка по РФ.

    Регионы обслуживания
    Россия и Пушкино
    Адрес
    д.Талицы, Индустриальный парк (35 км. от МКАД по Ярославскому направлению)
    141273 Пушкино
    Россия
    +7-9163920639 termostrim.ru
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