Теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля от производителя - компании Термострим. При производстве продукции учитываются суровые зимние условия климата России, что с уверенностью позволяет говорить о том, что даже в самые суровые морозы наша продукция не замёрзнет и позволит сохранить тепло в ваших жилищах, образовательных и медицинских учреждениях. Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует стандарту ГОСТ. В связи с расширением дилерской сети, приглашаем к сотрудничеству оптовые компании, интернет-магазины и строительные и эксплуатационные организации, работающие в сфере ЖКХ. Принимаем все виды платежей, выдаём все бухгалтерские документы. При оптовых закупках, возможна доставка по РФ.