Теплоносители на основе этиленгликоля и пропиленгликоля от производителя - компании Термострим. При производстве продукции учитываются суровые зимние условия климата России, что с уверенностью позволяет говорить о том, что даже в самые суровые морозы наша продукция не замёрзнет и позволит сохранить тепло в ваших жилищах, образовательных и медицинских учреждениях. Вся выпускаемая продукция сертифицирована и соответствует стандарту ГОСТ. В связи с расширением дилерской сети, приглашаем к сотрудничеству оптовые компании, интернет-магазины и строительные и эксплуатационные организации, работающие в сфере ЖКХ. Принимаем все виды платежей, выдаём все бухгалтерские документы. При оптовых закупках, возможна доставка по РФ.
- Регионы обслуживания
- Россия и Пушкино
- Адрес
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д.Талицы, Индустриальный парк (35 км. от МКАД по Ярославскому направлению)
141273 Пушкино
Россия
+7-9163920639 termostrim.ru