Хочу предложить вам:
- грамотное планировочное решение, идеально отражающее ваше представление о красоте и удобстве.
- подробные строительные чертежи, которые облегчат ваше общение со строителями.
- помощь и рекомендации в выборе строительной бригады. - индивидуальный дизайн, сочетающий эстетику и функциональность.
- новинки строительных технологий и рынка отделочных материалов.
- возможность сэкономить не на качестве материалов, а на их грамотном и рациональном применении. - подбор конкретных материалов, оборудования, мебели, освещения.
- декор помещения (шторы, текстиль, картины, аксессуары)
- авторский надзор. - консультации по вопросам планировок и дизайну помещения.
1. ЛАЙТ
- планировочное решение с расстановкой мебели.
- строительный план с привязкой возводимых конструкций.
Стоимость: 350 руб за кв.м. Предоплата 100% Срок: 3 -10 дней
2. СТАНДАРТ
- замеры помещений
- планировочное решение с расстановкой мебели.
- строительный план с привязкой возводимых конструкций.
Комплект строительных чертежей
- раскладка пола с указанием напольных покрытий
- раскладка потолка с указанием высот
- осветительных приборов - электрических точек (розетки, выключатели, слаботочка)
- отопления и вентиляции
- развертки стен со сложным дизайнерским решением.
- эскизный чертеж кухни и другой корпусной мебели, выполняемой на заказ по проекту дизайнера.
Санузлы.
- расстановка сантехники с привязкой
- раскладка плитки Концепция и эскизная часть.
Визуализация
- 3D эскизы на все проектируемые помещения (не менее 2 ракурсов)
- ведомость по всем видам используемых материалов, техники, мебели, освещения.
(Все позиции реальны и снабжены картинками и ссылками)
Стоимость: 2500 руб за кв.м. Ориентировочный срок: от 2 месяцев.
3. ПРЕМИУМ
Все, что входит в проект «СТАНДАРТ»
Дополнительно включены:
- Авторский надзор, сопровождение проекта до его окончания
- Помощь (фактическая) в закупке материалов и мебели
- Поездки по магазинам с заказчиком и без для выбора конкретных товаров.
- Декорирование помещения по окончанию ремонта. (Шторы, текстиль, картины, аксессуары)
- Консультации по вопросам дизайна, как во время ремонта, так и после его окончания. С выездом и без.
Стоимость - по договоренности.
- Регионы обслуживания
- Москва и МО и Королев
- Адрес
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Королев, Советская, 30
141068 Королев
Россия
+7-9263976155