Хочу предложить вам:

- грамотное планировочное решение, идеально отражающее ваше представление о красоте и удобстве.

- подробные строительные чертежи, которые облегчат ваше общение со строителями.

- помощь и рекомендации в выборе строительной бригады. - индивидуальный дизайн, сочетающий эстетику и функциональность.

- новинки строительных технологий и рынка отделочных материалов.

- возможность сэкономить не на качестве материалов, а на их грамотном и рациональном применении. - подбор конкретных материалов, оборудования, мебели, освещения.

- декор помещения (шторы, текстиль, картины, аксессуары)

- авторский надзор. - консультации по вопросам планировок и дизайну помещения.

1. ЛАЙТ

- планировочное решение с расстановкой мебели.

- строительный план с привязкой возводимых конструкций.

Стоимость: 350 руб за кв.м. Предоплата 100% Срок: 3 -10 дней





2. СТАНДАРТ

- замеры помещений

- планировочное решение с расстановкой мебели.

- строительный план с привязкой возводимых конструкций.

Комплект строительных чертежей

- раскладка пола с указанием напольных покрытий

- раскладка потолка с указанием высот

- осветительных приборов - электрических точек (розетки, выключатели, слаботочка)

- отопления и вентиляции

- развертки стен со сложным дизайнерским решением.

- эскизный чертеж кухни и другой корпусной мебели, выполняемой на заказ по проекту дизайнера.

Санузлы.

- расстановка сантехники с привязкой

- раскладка плитки Концепция и эскизная часть.

Визуализация

- 3D эскизы на все проектируемые помещения (не менее 2 ракурсов)

- ведомость по всем видам используемых материалов, техники, мебели, освещения.

(Все позиции реальны и снабжены картинками и ссылками)

Стоимость: 2500 руб за кв.м. Ориентировочный срок: от 2 месяцев.





3. ПРЕМИУМ

Все, что входит в проект «СТАНДАРТ»

Дополнительно включены:

- Авторский надзор, сопровождение проекта до его окончания

- Помощь (фактическая) в закупке материалов и мебели

- Поездки по магазинам с заказчиком и без для выбора конкретных товаров.

- Декорирование помещения по окончанию ремонта. (Шторы, текстиль, картины, аксессуары)

- Консультации по вопросам дизайна, как во время ремонта, так и после его окончания. С выездом и без.

Стоимость - по договоренности.