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Частный дизайнер Оксана Пискарева
Дизайнеры интерьера Королев
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Выход из лабиринта., Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева
    Выход из лабиринта., Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева
    Выход из лабиринта., Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +14
    Выход из лабиринта.
    ЛОФТ в стиле JAZZ, Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева
    ЛОФТ в стиле JAZZ, Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    ЛОФТ в стиле JAZZ, Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева Гостиная в стиле лофт
    +8
    ЛОФТ в стиле JAZZ
    ЖК ПАРК ПАЛАС "Берлинская лазурь", Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева
    ЖК ПАРК ПАЛАС "Берлинская лазурь", Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева
    ЖК ПАРК ПАЛАС "Берлинская лазурь", Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +26
    ЖК ПАРК ПАЛАС "Берлинская лазурь"

    Хочу предложить вам: 

    - грамотное планировочное решение,  идеально отражающее ваше представление о красоте и удобстве.  

    - подробные строительные чертежи, которые облегчат ваше общение со строителями.  

    - помощь и рекомендации в выборе строительной бригады.  - индивидуальный дизайн, сочетающий эстетику и функциональность.  

    - новинки строительных технологий и рынка отделочных материалов.  

    - возможность сэкономить не на качестве материалов, а на их грамотном и рациональном применении.  - подбор конкретных материалов, оборудования, мебели, освещения.  

    - декор помещения (шторы, текстиль, картины, аксессуары) 

    - авторский надзор.  - консультации по вопросам планировок и дизайну помещения.

    1. ЛАЙТ     

    - планировочное решение с расстановкой мебели.   

     - строительный план с привязкой возводимых конструкций. 

    Стоимость: 350 руб за кв.м.      Предоплата 100%    Срок:  3 -10 дней


    2. СТАНДАРТ

    - замеры помещений  

    - планировочное решение с расстановкой мебели.  

    - строительный план с привязкой возводимых конструкций. 

    Комплект строительных чертежей  

    - раскладка пола с указанием напольных покрытий 

    - раскладка потолка с указанием высот 

    - осветительных приборов - электрических точек (розетки, выключатели, слаботочка) 

    - отопления и вентиляции 

    - развертки стен со сложным дизайнерским решением. 

    - эскизный чертеж кухни и другой корпусной мебели,    выполняемой на заказ по   проекту дизайнера. 

    Санузлы.  

    - расстановка сантехники с привязкой 
    - раскладка плитки Концепция и эскизная часть.

    Визуализация

    - 3D эскизы на все проектируемые помещения (не менее 2 ракурсов) 

    - ведомость по всем видам используемых материалов, техники, мебели, освещения.  

    (Все позиции реальны и снабжены картинками и ссылками)  

    Стоимость: 2500 руб за кв.м.   Ориентировочный срок:  от 2 месяцев.


    3. ПРЕМИУМ
     Все, что входит в проект «СТАНДАРТ»

    Дополнительно включены: 

    - Авторский надзор, сопровождение проекта до его окончания 

    - Помощь (фактическая) в закупке материалов и мебели 

    - Поездки по магазинам с заказчиком и без для выбора конкретных товаров. 

    - Декорирование помещения по окончанию ремонта.  (Шторы, текстиль, картины, аксессуары) 

    - Консультации по вопросам дизайна, как во время ремонта, так и после его окончания. С выездом и без.

     Стоимость - по договоренности.

    Регионы обслуживания
    Москва и МО и Королев
    Адрес
    Королев, Советская, 30
    141068 Королев
    Россия
    +7-9263976155
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