Создаем красивые и удобные интерьеры для жизни и работы успешных людей!

Мы осуществляем весь комплекс работ по созданию интерьера. Работу мы делим на несколько этапов: разработка планировочной концепции, дизайн-проектирование и создание рабочих чертежей.

Ведем авторский надзор за реализацией согласованного проекта, контролируя процесс строительных работ, осуществляем подбор предметов интерьера – от отделочных материалов, мебели и света и заканчивая текстилем и аксессуарами

Предпочитаем реализовывать объекты от и до, однако Вы можете обратиться к нам и за отдельными услугами: разработкой планировочного решения, текстильным оформлением, подбором мебели или только декорированием.

Мы сотрудничаем с проверенными столярными мастерскими, способными выполнить любой индивидуальный заказ.