Создаем красивые и удобные интерьеры для жизни и работы успешных людей!
Мы осуществляем весь комплекс работ по созданию интерьера. Работу мы делим на несколько этапов: разработка планировочной концепции, дизайн-проектирование и создание рабочих чертежей.
Ведем авторский надзор за реализацией согласованного проекта, контролируя процесс строительных работ, осуществляем подбор предметов интерьера – от отделочных материалов, мебели и света и заканчивая текстилем и аксессуарами
Предпочитаем реализовывать объекты от и до, однако Вы можете обратиться к нам и за отдельными услугами: разработкой планировочного решения, текстильным оформлением, подбором мебели или только декорированием.
Мы сотрудничаем с проверенными столярными мастерскими, способными выполнить любой индивидуальный заказ.
- Услуги
- разработка дизайн-проекта подбор отделочных материалов текстиля декорирование комплектация
- Регионы обслуживания
- Россия
- Награды компании
- Лучшая награда – это комфорт и положительные эмоции наших клиентов!
- Адрес
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127473 Москва
Россия
+7-4957621163 www.annapershakova.ru