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Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Гостиная в классическом стиле
    ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Гостиная в классическом стиле
    ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Столовая комната в классическом стиле
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    ЭЛЕГАНТНАЯ КЛАССИКА
    КВАРТИРА С ХАРАКТЕРОМ, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    КВАРТИРА С ХАРАКТЕРОМ, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Гостиная в стиле минимализм
    КВАРТИРА С ХАРАКТЕРОМ, Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Творческая мастерская дизайна интерьера Анны Першаковой Кухня в стиле минимализм
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    КВАРТИРА С ХАРАКТЕРОМ

    Создаем красивые и удобные интерьеры для жизни и работы успешных людей!

    Мы осуществляем весь комплекс работ по созданию интерьера. Работу мы делим на несколько этапов: разработка планировочной концепции, дизайн-проектирование и создание рабочих чертежей.      

    Ведем авторский надзор за реализацией согласованного проекта, контролируя процесс строительных работ, осуществляем подбор предметов интерьера – от отделочных материалов, мебели и света и заканчивая текстилем и аксессуарами    

    Предпочитаем реализовывать объекты от и до, однако Вы можете обратиться к нам и за отдельными услугами: разработкой планировочного решения, текстильным оформлением, подбором мебели или только декорированием.    

    Мы сотрудничаем с проверенными столярными мастерскими, способными выполнить любой индивидуальный заказ.

    Услуги
    разработка дизайн-проекта подбор отделочных материалов текстиля декорирование комплектация
    Регионы обслуживания
    Россия
    Награды компании
    Лучшая награда – это комфорт и положительные эмоции наших клиентов!
    Адрес
    127473 Москва
    Россия
    +7-4957621163 www.annapershakova.ru

    Отзыв

    Александр
    Профессиональный подход к оформлению нашей квартиры. Получилось именно так, как мы хотели. Планируем обратиться еще раз за дизайн-проектом нашего загородного дома.
    больше 7 лет назад
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