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ООО Производственное объединение <q>Строитель</q>
Переделка и ремонт Москва
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    • Ремонт квартиры, ООО Производственное объединение "Строитель" ООО Производственное объединение 'Строитель' Гостиная в стиле минимализм
    Ремонт квартиры

    Отделка, а также ремонт квартир выступают главными видами работы нашей компании. Оказываем услуги на договорной основе для частных и юридических лиц. Производственное объединение "Строитель" - финансово устойчивая и уверенно развивающаяся компания, соблюдающая действующее законодательство Российской Федерации в области реализации продукции (работ, услуг) в установленные контрактами сроки. Согласование перепланировки и сама перепланировка - другое направление в работе Строителя. При проведении работ применяем высококачественные инструменты и материалы, проводим все виды ремонта - капитальный либо косметический, маленькая кухня либо же целый особняк. Квалифицированные и опытные профессионалы ( плиточники, сантехники, электромонтажники) решат поставленные задачи для получения нужного результата. Важно заметить, что мы всегда соответствуем всем ожиданиям наших клиентов - делаем работу оперативно и эффективно по привлекательной стоимости. На все виды услуг - гарантия до 12 месяцев. Знакомым нас рекомендуют как весьма ответственных и надежных исполнителей.

    Регионы обслуживания
    Москва и область
    Адрес
    ул. Палехская, 131
    129347 Москва
    Россия
    +7-4991302043 www.profistroitel.ru
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