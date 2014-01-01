Ведущая интерьерная студия с огромным опытом работы по всему миру.
Нас объединяет любовь к своему делу, современному дизайну и технологиям.
Мы предоставляем своим Клиентам комплексный высококачественный сервис по дизайну и реализации интерьерных объектов.
За последние 12 лет мы реализовали более 200 интерьеров, объектов промышленного и графического дизайна, сделали множество международных выставок и накопили колоссальный опыт работы в своём деле.
- Услуги
- Дизайн интерьеров жилых и коммерческих объектов
- Комплектация и поставки мебели и оборудования
- Авторский надзор и сопровождение строительства
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Награды компании
- ADD Awards 2018, A'Design Award 2014, RDP Creativity Award 2014, Honka Best House Award 2011, DesignDecor Best Stand Award 2016
- Адрес
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197374 Санкт-Петербург
Россия
+7-9313152031 www.oneioneinteriors.ru