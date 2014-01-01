Ведущая интерьерная студия с огромным опытом работы по всему миру.

Нас объединяет любовь к своему делу, современному дизайну и технологиям.

Мы предоставляем своим Клиентам комплексный высококачественный сервис по дизайну и реализации интерьерных объектов.





За последние 12 лет мы реализовали более 200 интерьеров, объектов промышленного и графического дизайна, сделали множество международных выставок и накопили колоссальный опыт работы в своём деле.



