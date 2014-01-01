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oneione
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дом в пос. Медне Озеро, oneione oneione Гостиная в стиле минимализм
    Дом в пос. Медне Озеро, oneione oneione Гостиная в стиле минимализм
    Дом в пос. Медне Озеро, oneione oneione Столовая комната в стиле минимализм
    +3
    Дом в пос. Медне Озеро
    Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Столовая комната в стиле минимализм
    Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Гостиная в стиле минимализм
    Дом в пос. Охта-Парк, oneione oneione Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Дом в пос. Охта-Парк
    MYSALE GROUP OFFICE, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    MYSALE GROUP OFFICE, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    MYSALE GROUP OFFICE, oneione oneione
    +9
    MYSALE GROUP OFFICE
    Салон красоты "Хочу!" Новочеркасский 30, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    Салон красоты "Хочу!" Новочеркасский 30, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    Салон красоты "Хочу!" Новочеркасский 30, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Салон красоты "Хочу!" Новочеркасский 30
    Ресторан Bona Capona II, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    Ресторан Bona Capona II, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    Ресторан Bona Capona II, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    +8
    Ресторан Bona Capona II
    Bona Capona Славы I 43, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    Bona Capona Славы I 43, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    Bona Capona Славы I 43, oneione oneione Конференц-центры в стиле минимализм
    +14
    Bona Capona Славы I 43
    Показать все 9 проекты

    Ведущая интерьерная студия с огромным опытом работы по всему миру. 

    Нас объединяет любовь к своему делу, современному дизайну и технологиям.

    Мы предоставляем своим Клиентам комплексный высококачественный сервис по дизайну и реализации интерьерных объектов. 


    За последние 12 лет мы реализовали более 200 интерьеров, объектов промышленного и графического дизайна, сделали множество международных выставок и накопили колоссальный опыт работы в своём деле. 


    Услуги
    • Дизайн интерьеров жилых и коммерческих объектов
    • Комплектация и поставки мебели и оборудования
    • Авторский надзор и сопровождение строительства
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Награды компании
    ADD Awards 2018, A'Design Award 2014, RDP Creativity Award 2014, Honka Best House Award 2011, DesignDecor Best Stand Award 2016
    Адрес
    197374 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9313152031 www.oneioneinteriors.ru
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