Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN
Архитекторы Москва
Обзор 20Проекты (20) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • АКРИХИН - Фойе, холлы и коридоры дома культуры, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Конференц-центры в стиле модерн
    АКРИХИН - Фойе, холлы и коридоры дома культуры, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Конференц-центры в стиле модерн
    АКРИХИН - Фойе, холлы и коридоры дома культуры, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Конференц-центры в стиле модерн
    +25
    АКРИХИН - Фойе, холлы и коридоры дома культуры
    EMPEROR - АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Столовая комнатаСтолы
    EMPEROR - АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Столовая комнатаСтолы
    EMPEROR - АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Столовая комнатаСтолы
    +40
    EMPEROR - АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
    FLEXURE - Авторская коллекция мебели для ванной, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Ванная комнатаМебель для ванной
    FLEXURE - Авторская коллекция мебели для ванной, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Ванная комнатаМебель для ванной
    FLEXURE - Авторская коллекция мебели для ванной, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Ванная комнатаМебель для ванной
    +15
    FLEXURE - Авторская коллекция мебели для ванной
    Современная гостиная кухня в таунхаусе, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Гостиная в стиле лофт
    Современная гостиная кухня в таунхаусе, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Гостиная в стиле лофт
    Современная гостиная кухня в таунхаусе, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Гостиная в стиле лофт
    +7
    Современная гостиная кухня в таунхаусе
    Классический кабинет в квартире, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Рабочий кабинет в классическом стиле
    Классический кабинет в квартире, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Рабочий кабинет в классическом стиле
    Классический кабинет в квартире, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Рабочий кабинет в классическом стиле
    +3
    Классический кабинет в квартире
    Классическая кухня в квартире, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Кухня в классическом стиле
    Классическая кухня в квартире, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Кухня в классическом стиле
    Классическая кухня в квартире, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Кухня в классическом стиле
    +3
    Классическая кухня в квартире
    Показать все 20 проекты

    Занимаюсь частной практикой создания авторских интерьеров, экстерьеров и ландшафтов. Создаю эксклюзивный дизайн мебели и предметов декора.

    Для меня каждый новый проект это индивидуальное и неповторимое решение для отражения индивидуальности клиентов ...

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн экстерьера
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн мебели и предметов декора
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Награды компании
    • Победитель международного конкурса дизайнеров VATIKAM Комфортный дом 2016, номинация дизайн интерьера.
    • Обладатель дипломов 2 степени ЛУЧШИЕ РАБОТЫ VATIKAM 2015, номинации архитектура, дизайн мебели.
    • Лауреат международного конкурса дизайнеров VATIKAM Дом Будущего 2015, номинация архитектура.
    • Обладатель диплома 3 степени ЛУЧШИЕ РАБОТЫ VATIKAM 2014, номинация ландшафтный дизайн.
    • Лауреат международного конкурса дизайнеров VATIKAM Парижский Стиль 2014, номинация архитектура.
    Адрес
    109652 Москва
    Россия
    paevskiydesign.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element