Занимаюсь частной практикой создания авторских интерьеров, экстерьеров и ландшафтов. Создаю эксклюзивный дизайн мебели и предметов декора.
Для меня каждый новый проект это индивидуальное и неповторимое решение для отражения индивидуальности клиентов ...
- Услуги
- дизайн интерьера
- дизайн экстерьера
- ландшафтный дизайн
- дизайн мебели и предметов декора
- Регионы обслуживания
- Москва и Россия
- Награды компании
- Победитель международного конкурса дизайнеров VATIKAM
Комфортный дом2016, номинация дизайн интерьера.
- Обладатель дипломов 2 степени ЛУЧШИЕ РАБОТЫ VATIKAM 2015, номинации архитектура, дизайн мебели.
- Лауреат международного конкурса дизайнеров VATIKAM
Дом Будущего2015, номинация архитектура.
- Обладатель диплома 3 степени ЛУЧШИЕ РАБОТЫ VATIKAM 2014, номинация ландшафтный дизайн.
- Лауреат международного конкурса дизайнеров VATIKAM
Парижский Стиль2014, номинация архитектура.
- Победитель международного конкурса дизайнеров VATIKAM
- Адрес
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109652 Москва
Россия
paevskiydesign.ru