Как организовать спортивную комнату в доме

Спортивный уголок дома – это прекрасный способ держать себя в отличной форме даже при абсолютной нехватке времени. Это спорт и заряд бодрости всегда под рукой. Даже когда за окном идет дождь и нет возможности выйти на стадион, нес…

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