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M-project
Архитекторы Симферополь
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект в стиле RH, M-project M-project Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
    Проект в стиле RH, M-project M-project Кухня в рустикальном стиле
    Проект в стиле RH, M-project M-project Кухня в рустикальном стиле
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    Проект в стиле RH

    Наша проектная мастерская – объединение профессионалов высокого класса, для которых разработка дизайна интерьеров – творческое призвание. Они способны воплотить в реальность проект любой сложности, чтобы удовлетворить самые смелые замыслы клиентов. Применение новейших достижений в области строительства и дизайна, использование современных концепций, технологий и материалов, позволяет нам создавать и реализовывать дизайн-проекты домов,офисов, квартир,гостиниц, салонов  «под ключ».
    Постоянный интерес к новейшим веяниям моды и новым трендам является нашей сильной стороной. Мы учавствуем во многих выставках,конкурсах,семинарах,посвященных архитектуре и дизайну интерьера, Наши проекты не похожи друг на друга-в этом и таится самая основная отличительная черта архитектурной мастерской M-Project . Для нас важно понять Индивидуальность каждого своего Заказчика и сделать пространство,чтобы человеку было максимально комфортно в нем. Создать мир для человека в который он приходит, наслаждается, которым он гордится, в котором он находит выражение своего внутреннего Я. Наши объекты пропитанны одной идеей,которая выражается в цвете,текстиле,форме,текстурах и материалах,используемых в интерьере.Абсолютно все помещения дома,либо квартиры перекликаются между собой и имеют тесную взаимосвязь. . Каждый дом и интерьер в нем,запроектированный нашей мастерской создан для отдельной семьи.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Симферополь
    Адрес
    295000 Симферополь
    Россия
    +7-9787469846 m-projection.ru
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