Наша проектная мастерская – объединение профессионалов высокого класса, для которых разработка дизайна интерьеров – творческое призвание. Они способны воплотить в реальность проект любой сложности, чтобы удовлетворить самые смелые замыслы клиентов. Применение новейших достижений в области строительства и дизайна, использование современных концепций, технологий и материалов, позволяет нам создавать и реализовывать дизайн-проекты домов,офисов, квартир,гостиниц, салонов «под ключ».

Постоянный интерес к новейшим веяниям моды и новым трендам является нашей сильной стороной. Мы учавствуем во многих выставках,конкурсах,семинарах,посвященных архитектуре и дизайну интерьера, Наши проекты не похожи друг на друга-в этом и таится самая основная отличительная черта архитектурной мастерской M-Project . Для нас важно понять Индивидуальность каждого своего Заказчика и сделать пространство,чтобы человеку было максимально комфортно в нем. Создать мир для человека в который он приходит, наслаждается, которым он гордится, в котором он находит выражение своего внутреннего Я. Наши объекты пропитанны одной идеей,которая выражается в цвете,текстиле,форме,текстурах и материалах,используемых в интерьере.Абсолютно все помещения дома,либо квартиры перекликаются между собой и имеют тесную взаимосвязь. . Каждый дом и интерьер в нем,запроектированный нашей мастерской создан для отдельной семьи.