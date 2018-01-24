Компания Москоу Дизайн оказывает профессиональные услуги дизайна интерьера преимущественно частных домов с прилегающей территорией.
Имеется опыт в реализации проектов в классическом стиле.
Компания на рынке профессиональных услуг находится с 2012 года.
Имеются сертификаты, благодарственные письма, отзывы клиентов.
- Услуги
- Планировка, визуализация и светодизайн.
- Регионы обслуживания
- Московская Область и Москва
- Адрес
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Ермолова 40
101000 Москва
Россия
+7-9188771589 www.mskdom77.ru
Законное владение
Ермолова 40