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Москоу Дизайн
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 10Проекты (10) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Классический интерьер зала кухни-гостиной., Москоу Дизайн Москоу Дизайн Кухня в классическом стиле Камень Белый
    Классический интерьер зала кухни-гостиной., Москоу Дизайн Москоу Дизайн Кухня в классическом стиле Камень Белый
    Классический интерьер зала кухни-гостиной., Москоу Дизайн Москоу Дизайн Кухня в классическом стиле Камень Белый
    +9
    Классический интерьер зала кухни-гостиной.
    Частный дом в современном стиле для мужчины среднего возраста, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Частный дом в современном стиле для мужчины среднего возраста, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Гостиная в стиле минимализм
    Частный дом в современном стиле для мужчины среднего возраста, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Кухня в классическом стиле ДСП Белый
    +14
    Частный дом в современном стиле для мужчины среднего возраста
    Визуализация коттеджного поселка «Бештау Парк» для инвесторов, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Конференц-центры в стиле кантри Камень Бежевый
    Визуализация коттеджного поселка «Бештау Парк» для инвесторов, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Конференц-центры в стиле кантри Камень Бежевый
    Визуализация коттеджного поселка «Бештау Парк» для инвесторов, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Конференц-центры в стиле кантри Камень Бежевый
    +8
    Визуализация коттеджного поселка «Бештау Парк» для инвесторов
    Визуализация ландшафта с архитектурой частного дома, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Дома в классическом стиле Камень Бежевый
    Визуализация ландшафта с архитектурой частного дома, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Дома в классическом стиле Камень Бежевый
    Визуализация ландшафта с архитектурой частного дома, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Дома в классическом стиле Камень Бежевый
    +5
    Визуализация ландшафта с архитектурой частного дома
    ​Визуализация ресторанного комплекса, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Конференц-центры в стиле лофт Алюминий / Цинк Белый
    ​Визуализация ресторанного комплекса, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Конференц-центры в стиле лофт Алюминий / Цинк Белый
    ​Визуализация ресторанного комплекса, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Конференц-центры в стиле лофт Алюминий / Цинк Белый
    +3
    ​Визуализация ресторанного комплекса
    Ландшафтный дизайн, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Кухня в классическом стиле
    Ландшафтный дизайн, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Кухня в классическом стиле
    Ландшафтный дизайн, Москоу Дизайн Москоу Дизайн Кухня в классическом стиле
    +8
    Ландшафтный дизайн
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    Компания Москоу Дизайн оказывает профессиональные услуги дизайна интерьера преимущественно частных домов с прилегающей территорией.

    Имеется опыт в реализации проектов в классическом стиле.

    Компания на рынке профессиональных услуг  находится с 2012 года.

    Имеются сертификаты, благодарственные письма, отзывы клиентов.

    Услуги
    Планировка, визуализация и светодизайн.
    Регионы обслуживания
    Московская Область и Москва
    Адрес
    Ермолова 40
    101000 Москва
    Россия
    +7-9188771589 www.mskdom77.ru
    Законное владение

    Ермолова 40

    Отзыв

    2efimenko2
    Заказывала проект магазина. Очень понравился! Все гармонично, в той цветовой гамме, которая создаёт атмосферу уюта, настраивает на покупку. Основная цель- вместить максимум и при этом чтобы не было ощущения громоздкости- достигнута. Световое решение тоже оптимально- и по своим функциям, и по цене. Алексей- мастер света, мало кто так умеет работать со световыми эффектами. Рекомендую!
    почти 4 года назад
    Дата проекта: Август 2018
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    storozhak.tanya
    Заказывали у Алексея дизайн проект частного дома. Ремонт пока не завершен, но всё получается именно так как мы и хотели. Алексей отзывчивый, работу выполняет на совесть. Если это необходимо, выезжает с заказчиками по магазинам . Впечатления только положительные. Рекомендую.
    больше 3 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2018
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