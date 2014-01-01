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студия дизайна <q>план и дизайн</q>
Дизайнеры интерьера Оренбург
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • дизайн проект зоны бассейна и комнаты отдыха, студия дизайна "план и дизайн" студия дизайна 'план и дизайн' Бассейн в азиатском стиле
    дизайн проект зоны бассейна и комнаты отдыха, студия дизайна "план и дизайн" студия дизайна 'план и дизайн' Бассейн в азиатском стиле
    дизайн проект зоны бассейна и комнаты отдыха, студия дизайна "план и дизайн" студия дизайна 'план и дизайн' Бассейн в азиатском стиле
    +8
    дизайн проект зоны бассейна и комнаты отдыха
    дизайн проект частного дома в стиле : модерн , студия дизайна "план и дизайн" студия дизайна 'план и дизайн' Спальня в стиле модерн Бежевый
    дизайн проект частного дома в стиле : модерн , студия дизайна "план и дизайн" студия дизайна 'план и дизайн' Спальня в стиле модерн Бежевый
    дизайн проект частного дома в стиле : модерн , студия дизайна "план и дизайн" студия дизайна 'план и дизайн' Спальня в стиле модерн Бежевый
    +22
    дизайн проект частного дома в стиле : модерн

    Мы рисуем дизайны интерьеров для домов, ресторанов и офисов с 2014 года. За это время мы реализовали около сотни проектов, и не желаем останавливаться ни на минуту. Ведь наша задача проста – сделать каждый уголок этого мира красивым, комфортным и функциональным.

    .

    Мы реализуем сначала в 3d проекте, а затем и в бетонной коробке все ваши фантазии, мысли и переживания. Эмоции движут вами при создании идей, рациональность движет нами при их воплощении. Мы создаем комфорт, эстетику и функционал вашего помещения.

    Услуги
    дизайн интерьера, архитектура и ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Оренбург
    Адрес
    Chkalova
    460058 Оренбург
    Россия
    +7-9033658874 plandizain.ru
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