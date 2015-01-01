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FLATFORFOX
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • ЖК "Рассказово", FLATFORFOX FLATFORFOX Ванная комната в скандинавском стиле Плитка Белый
    ЖК "Рассказово", FLATFORFOX FLATFORFOX Ванная комната в скандинавском стиле Белый
    ЖК "Рассказово", FLATFORFOX FLATFORFOX Ванная комната в скандинавском стиле Белый
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    ЖК "Рассказово"

    Дизайн-студия, основана в 2015 году. Основное направление - проектирование жилых интерьеров, от идеи до воплощения в жизнь.  Главный принцип - разработка функционального и комфортного жилья, актуального и через многие годы.  

    Предоставляем полный цикл услуг: составление подробного технического задания и сметы перед начало проекта, полный пакет рабочих чертежей, с подробными спецификациями по освещению, мебели, сантехническому оборудованию, фотореалистичные визуализации. Выезд на авторский надзор, в салоны для подборки всех отделочных материалов. Проверенные поставщики, квалифицированные строительные бригады.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн квартиры
    • дизайн офиса
    • дизайн салона красоты
    • проектирование частных жилых домов
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Л
    117513 Москва
    Россия
    +7-9258742492 www.flatforfox.com
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