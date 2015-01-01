Дизайн-студия, основана в 2015 году. Основное направление - проектирование жилых интерьеров, от идеи до воплощения в жизнь. Главный принцип - разработка функционального и комфортного жилья, актуального и через многие годы.
Предоставляем полный цикл услуг: составление подробного технического задания и сметы перед начало проекта, полный пакет рабочих чертежей, с подробными спецификациями по освещению, мебели, сантехническому оборудованию, фотореалистичные визуализации. Выезд на авторский надзор, в салоны для подборки всех отделочных материалов. Проверенные поставщики, квалифицированные строительные бригады.
- Услуги
- дизайн интерьера
- дизайн квартиры
- дизайн офиса
- дизайн салона красоты
- проектирование частных жилых домов
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
Л
117513 Москва
Россия
+7-9258742492 www.flatforfox.com