Дизайн-студия, основана в 2015 году. Основное направление - проектирование жилых интерьеров, от идеи до воплощения в жизнь. Главный принцип - разработка функционального и комфортного жилья, актуального и через многие годы.

Предоставляем полный цикл услуг: составление подробного технического задания и сметы перед начало проекта, полный пакет рабочих чертежей, с подробными спецификациями по освещению, мебели, сантехническому оборудованию, фотореалистичные визуализации. Выезд на авторский надзор, в салоны для подборки всех отделочных материалов. Проверенные поставщики, квалифицированные строительные бригады.