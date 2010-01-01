Мы, Мария и Игорь Соловьевы, – белорусские промышленные дизайнеры. Занимаемся разработкой и проектированием изделий промышленного производства. В нашем портфолио представлены как концептуальные, так и реализованные проекты. Это – мебель, электроника, упаковка, аксессуары, светильники и другие изделия. В числе наших партнеров компании из Беларуси, России, США, Франции, Китая, Словении.
- Услуги
- промышленный дизайн и продук дизайн.
- Регионы обслуживания
- EU
- US
- Минск
- CH
- Награды компании
- - Диплом лауреата конкурса
Дизайн содружества 2013в номинации
промышленный дизайн. Смоленск, Россия.
- - Диплом победителя конкурса
Постулатв номинации
Функциональный дизайн. 2012 г. Минск, Беларусь. – Диплом
За оригинальный дизайн упаковкив номинации
Росупак выбирает дизайнера. 2004 г., Москва, Россия. В общей сложности 14 Наград DESIGN AND DESIGN International awards. Paris, france.
- - Диплом лауреата конкурса
- Адрес
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Калиновского 74
220114 Минск
Россия
www.solovyovdesign.by