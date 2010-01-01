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solovyovdesign.by
Дизайнеры Минск
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Bionic, solovyovdesign.by solovyovdesign.by ГостинаяДиваны и кресла
    Bionic, solovyovdesign.by solovyovdesign.by ГостинаяДиваны и кресла
    Bionic, solovyovdesign.by solovyovdesign.by ГостинаяДиваны и кресла
    Bionic
    Insight, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Insight, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Insight, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +1
    Insight
    Swirl, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Swirl, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    Swirl, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +1
    Swirl
    Apple, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Сад Мебель
    Apple, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Сад Мебель
    Apple
    Apple Green, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Сад Мебель
    Apple Green
    Slice, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Сад Мебель
    Slice, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Сад Мебель
    Slice, solovyovdesign.by solovyovdesign.by Сад Мебель
    Slice

    Мы, Мария и Игорь Соловьевы, – белорусские промышленные дизайнеры. Занимаемся разработкой и проектированием изделий промышленного производства. В нашем портфолио представлены как концептуальные, так и реализованные проекты. Это – мебель, электроника, упаковка, аксессуары, светильники и другие изделия. В числе наших партнеров компании из Беларуси, России, США, Франции, Китая, Словении.

    Услуги
    промышленный дизайн и продук дизайн.
    Регионы обслуживания
    • EU
    • US
    • Минск
    • CH
    Награды компании
    • - Диплом лауреата конкурса Дизайн содружества 2013 в номинации промышленный дизайн. Смоленск, Россия.
    • - Диплом победителя конкурса Постулат в номинации Функциональный дизайн. 2012 г. Минск, Беларусь. – Диплом За оригинальный дизайн упаковки в номинации Росупак выбирает дизайнера. 2004 г., Москва, Россия. В общей сложности 14 Наград DESIGN AND DESIGN International awards. Paris, france.
    Адрес
    Калиновского 74
    220114 Минск
    Россия
    www.solovyovdesign.by

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