Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Искусство кулинарии идет в ногу с модой и тенденциями, а его истоки уходят вглубь тысячелетий, к костру первобытного человека. Вкусно пообедать любили во все времена, но далеко не у каждого от рождения проявляется талант вкусного…

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