«Мастерская Варвары Зеленецкой» – достойная команда единомышленников: архитекторов, дизайнеров и декораторов. За время работы нам удалось найти собственный стиль, который включает основные принципы студии: красота, практичность, функциональность. Предпочтение отдаем современной классике, минимализму, любим изящную эклектику и фьюжн».
- Услуги
- разработка дизайн-проекта
- декорирование
- строительство
- комплектация.
- Регионы обслуживания
- г. Москва, Московская обл. и г. Санкт-Петербург.
- Награды компании
- Мы входим в 50 лучших бюро Москвы. А наши новые телепроекты вы всегда можете увидеть на НТВ. За время работы нам удалось найти свой собственный стиль, который включает в себя основные принципы студии: красота, практичность, функциональность.
- Адрес
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Большая Сухаревская площадь, д.16/18 стр 1
127473 Москва
Россия
+7-4955100587 www.vzstudio.ru