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Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 28Проекты (28) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Дом мечты, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Дом мечты, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Дом мечты, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    +7
    Дом мечты
    Ранняя весна, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Ранняя весна, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Ранняя весна, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    +13
    Ранняя весна
    Аквамарин, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Аквамарин, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Аквамарин, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    +13
    Аквамарин
    Американское Ар-деко, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Американское Ар-деко, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Американское Ар-деко, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    +16
    Американское Ар-деко
    Современная классика, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Современная классика, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Современная классика, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    +10
    Современная классика
    Доступная роскошь, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Доступная роскошь, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    Доступная роскошь, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
    +8
    Доступная роскошь
    Показать все 28 проекты

    «Мастерская Варвары Зеленецкой» – достойная команда единомышленников: архитекторов, дизайнеров и декораторов. За время работы нам удалось найти собственный стиль, который включает основные принципы студии: красота, практичность, функциональность. Предпочтение отдаем современной классике, минимализму, любим изящную эклектику и фьюжн».

    Услуги
    • разработка дизайн-проекта
    • декорирование
    • строительство
    • комплектация.
    Регионы обслуживания
    г. Москва, Московская обл. и г. Санкт-Петербург.
    Награды компании
    Мы входим в 50 лучших бюро Москвы. А наши новые телепроекты вы всегда можете увидеть на НТВ. За время работы нам удалось найти свой собственный стиль, который включает в себя основные принципы студии: красота, практичность, функциональность.
    Адрес
    Большая Сухаревская площадь, д.16/18 стр 1
    127473 Москва
    Россия
    +7-4955100587 www.vzstudio.ru
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