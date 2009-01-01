SumburBuro мастерская, основанная Павлом Бурмакиным в 2009 году. Мы занимаемся проектированием загородных частных домов и квартир.
- Услуги
- Стилистические решения выполняемых объектов меняются в зависимости от пожеланий заказчиков
- но при этом
- независимо от эстетического направления
- мы создаем интерьеры
- совершенные не только внешне
- но и с эргономической и технической сторон. Наш подход к проектированию характеризуется педантичным отношением к процессу на всех этапах: от эскиза до надзора за строительством.
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация
- Германия
- Финляндия
- Чехия и др
- Москва
- Награды компании
- Homes & Gardens designer awards 2007. Лауреат архитектурной премии
Архип 2007Лауреат архитектурной премии
Архип 2009Лауреат
Interla Awards 2012Лауреат
Interla Awards 2016
- Адрес
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ул. Талалихина 8, офис 5
109029 Москва
Россия
+7-4959246474 sumburburo.com
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ул. Талалихина 8, офис 5