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SumburBuro
Архитекторы Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира на Мосфильмовской, SumburBuro SumburBuro Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Мосфильмовской, SumburBuro SumburBuro Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Мосфильмовской, SumburBuro SumburBuro Гостиная в классическом стиле
    +4
    Квартира на Мосфильмовской
    Квартира на Таганке, SumburBuro SumburBuro Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Таганке, SumburBuro SumburBuro Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Таганке, SumburBuro SumburBuro Гостиная в стиле лофт
    +5
    Квартира на Таганке
    Загородный дом в поселке Трувиль, SumburBuro SumburBuro Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом в поселке Трувиль, SumburBuro SumburBuro Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом в поселке Трувиль, SumburBuro SumburBuro Гостиная в классическом стиле
    +7
    Загородный дом в поселке Трувиль

    SumburBuro мастерская, основанная Павлом Бурмакиным в 2009 году. Мы занимаемся проектированием загородных частных домов и квартир.

    Услуги
    • Стилистические решения выполняемых объектов меняются в зависимости от пожеланий заказчиков
    • но при этом
    • независимо от эстетического направления
    • мы создаем интерьеры
    • совершенные не только внешне
    • но и с эргономической и технической сторон. Наш подход к проектированию характеризуется педантичным отношением к процессу на всех этапах: от эскиза до надзора за строительством.
    Регионы обслуживания
    • Российская Федерация
    • Германия
    • Финляндия
    • Чехия и др
    • Москва
    Награды компании
    Homes & Gardens designer awards 2007. Лауреат архитектурной премии Архип 2007 Лауреат архитектурной премии Архип 2009 Лауреат Interla Awards 2012 Лауреат Interla Awards 2016
    Адрес
    ул. Талалихина 8, офис 5
    109029 Москва
    Россия
    +7-4959246474 sumburburo.com
    Законное владение

    ул. Талалихина 8, офис 5

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