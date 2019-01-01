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Aleksandra Kostyuchkova
CGI/Визуализация Москва
Обзор 57Проекты (57) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Визуализация экстерьера., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Маленькие дома
    Визуализация экстерьера.
    Визуализация., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Кухня в классическом стиле
    Визуализация., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Кухня в классическом стиле
    Визуализация.
    Визуализация. Лес., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Сад в классическом стиле
    Визуализация. Лес., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Сад в классическом стиле
    Визуализация. Лес., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Сад в классическом стиле
    +1
    Визуализация. Лес.
    ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.ПОЛЕ., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Сад в классическом стиле
    ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.ПОЛЕ., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Сад в классическом стиле
    ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.ПОЛЕ.
    Визуализация.Открытка., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Визуализация.Открытка.
    Визуализация .Реклама., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova ГостинаяАксессуары и декорации
    Визуализация .Реклама., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova ГостинаяАксессуары и декорации
    Визуализация .Реклама., Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova ГостинаяАксессуары и декорации
    Визуализация .Реклама.
    Показать все 57 проекты

    Компьютерное моделирование эффективно и имеет ряд преимуществ. Оно позволяет рассматривать внутренний и наружный вид проектируемого объекта с любой высоты, угла и местоположения. 3D изображения позволяют выполнить анализ различных материалов, цветовых решений на стадии проектирования.

    Визуализация интерьера-надежный способ подачи дизайн-проекта заказчику. Самые разные решения архитектора и дизайнера быстро и достоверно оформляются в качественные фотореалистичные изображения будущих помещений.

    И я рада помочь Вам в этом!

    Услуги
    Визуализация интерьеров и экстерьеров.
    Регионы обслуживания
    Россия, Беларусь и Страны Евросоюза
    Адрес
    117452 Москва
    Россия
    +7-9067496589 www.behance.net/kostaleksadef1

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