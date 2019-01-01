Компьютерное моделирование эффективно и имеет ряд преимуществ. Оно позволяет рассматривать внутренний и наружный вид проектируемого объекта с любой высоты, угла и местоположения. 3D изображения позволяют выполнить анализ различных материалов, цветовых решений на стадии проектирования.
Визуализация интерьера-надежный способ подачи дизайн-проекта заказчику. Самые разные решения архитектора и дизайнера быстро и достоверно оформляются в качественные фотореалистичные изображения будущих помещений.
И я рада помочь Вам в этом!
- Услуги
- Визуализация интерьеров и экстерьеров.
- Регионы обслуживания
- Россия, Беларусь и Страны Евросоюза
- Адрес
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117452 Москва
Россия
+7-9067496589 www.behance.net/kostaleksadef1