Компьютерное моделирование эффективно и имеет ряд преимуществ. Оно позволяет рассматривать внутренний и наружный вид проектируемого объекта с любой высоты, угла и местоположения. 3D изображения позволяют выполнить анализ различных материалов, цветовых решений на стадии проектирования.

Визуализация интерьера-надежный способ подачи дизайн-проекта заказчику. Самые разные решения архитектора и дизайнера быстро и достоверно оформляются в качественные фотореалистичные изображения будущих помещений.

И я рада помочь Вам в этом!