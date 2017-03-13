Мы занимаемся элитным дизайном и ремонтом квартир, частных домов и офисов в Санкт-Петербурге и не только.
- Услуги
- Готовим полный пакет документации
- согласно которой будут вестись ремонтные и отделочные работы. Делаем перепланировку
- проводим электричество
- устанавливаем сантехнику
- окна и двери
- укладываем плитку и выполняем полную отделку помещения.Подбираем детали интерьера в соответствии с дизайн-проектом. Расставляем акценты.
- Регионы обслуживания
- Санкт Петербург и область
- Северо-Западный регион
- Москва
- Награды компании
- Диплом лауреата конкурса
Российская Виктория 2016
- Адрес
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Набережная реки Фонтанки, 24
191028 Санкт Петербург
Россия
+7-8126710054 studia-54.ru