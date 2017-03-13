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Studia-54
Архитекторы Санкт Петербург
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (13)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в коттеджном поселке "Охтинское Раздолье", Studia-54 Studia-54 Гостиная в стиле минимализм
    Дом в коттеджном поселке "Охтинское Раздолье", Studia-54 Studia-54 Гостиная в стиле минимализм
    Дом в коттеджном поселке "Охтинское Раздолье", Studia-54 Studia-54 Гостиная в стиле минимализм
    +6
    Дом в коттеджном поселке "Охтинское Раздолье"
    Гостевой дом в коттеджном поселке "Михайловское", Studia-54 Studia-54 Гостиная в стиле кантри
    Гостевой дом в коттеджном поселке "Михайловское", Studia-54 Studia-54 Гостиная в стиле кантри
    Гостевой дом в коттеджном поселке "Михайловское", Studia-54 Studia-54 Гостиная в стиле кантри
    +7
    Гостевой дом в коттеджном поселке "Михайловское"

    Мы занимаемся элитным дизайном и ремонтом квартир, частных домов и офисов в Санкт-Петербурге и не только.

    Услуги
    • Готовим полный пакет документации
    • согласно которой будут вестись ремонтные и отделочные работы. Делаем перепланировку
    • проводим электричество
    • устанавливаем сантехнику
    • окна и двери
    • укладываем плитку и выполняем полную отделку помещения.Подбираем детали интерьера в соответствии с дизайн-проектом. Расставляем акценты.
    Регионы обслуживания
    • Санкт Петербург и область
    • Северо-Западный регион
    • Москва
    Награды компании
    Диплом лауреата конкурса Российская Виктория 2016
    Адрес
    Набережная реки Фонтанки, 24
    191028 Санкт Петербург
    Россия
    +7-8126710054 studia-54.ru

    Отзыв

    Sergey Sergeichev
    Делал ремонт под ключ квартиры с перепланировкой. Даже все необходимые материалы они закупали. Работали по договору оказания услуг. Продумали все технические моменты. Сразу скажу, удовольствие не из дешевых, зато все под ключ, эксклюзивный дизайн проект.
    4 месяца назад
    Юнона
    В прошлом году ребята создавали дизайн проект для моей квартиры. Я сначала с их работами на сайте ознакомилась, отзывы почитала, ну а потом уже в офис приехал для подписания договора и обсуждения деталей. Квартира у меня двухуровневая, ребята смогли креативно организовать пространство, при этом не было ничего лишнего (люблю минимализм). Интерьер был выполнен в теплых тонах, как я представляла себе. Сдержанный стиль. Работой проведенной я более чем довольна, дома находиться одно удовольствие.
    4 месяца назад
    Елена Кузнецова
    Достаточно долго искали студию, чтобы создали нам классный дизайн в нашей квартире. Хотелось, чтобы было максимально сохранено свободное пространство. В конечном итоге остановились на Studia 54. Мне понравилось, что здесь сразу прислушались к моим предпочтениям. проект сам создали довольно быстро. Работала с нами целая команда специалистов. Результат просто супер, спасибо.
    3 месяца назад
    Показать все отзывы – 13
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