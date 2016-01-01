20 примеров кухонь маленьких, но вместительных

Всем любителям домашней еды – посвящается! Давайте не будем отказывать себе в удовольствии приготовить вкусный ужин, порадовать близких изысканным кулинарным шедевром или хотя бы даже обычным горячим бутербродом на завтрак.

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