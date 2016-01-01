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EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в ЖК Арт Casa Luna, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле модерн Синий
    Квартира в ЖК Арт Casa Luna, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Квартира в ЖК Арт Casa Luna, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле модерн
    +12
    Квартира в ЖК Арт Casa Luna
    Апартаменты в ЖК Арт, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Апартаменты в ЖК Арт, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле минимализм Серый
    Апартаменты в ЖК Арт, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Кухня в стиле минимализм Черный
    +8
    Апартаменты в ЖК Арт
    Квартира в ЖК Правый Берег, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира в ЖК Правый Берег, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира в ЖК Правый Берег, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Столовая комната в стиле минимализм Бежевый
    +20
    Квартира в ЖК Правый Берег
    Квартира студия для молодых, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле минимализм Серый
    Квартира студия для молодых, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле минимализм
    Квартира студия для молодых, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле минимализм
    +4
    Квартира студия для молодых
    Квартира в Москве на проспекте Маршала Жукова, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Кухня в стиле лофт
    Квартира в Москве на проспекте Маршала Жукова, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Кухня в стиле лофт
    Квартира в Москве на проспекте Маршала Жукова, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле лофт
    +9
    Квартира в Москве на проспекте Маршала Жукова
    Трехкомнатная квартира в стиле ар деко, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в классическом стиле Белый
    Трехкомнатная квартира в стиле ар деко, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Столовая комната в классическом стиле
    Трехкомнатная квартира в стиле ар деко, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в классическом стиле
    +18
    Трехкомнатная квартира в стиле ар деко
    Показать все 13 проекты

    EEDS - это команда профессиональных креативных дизайнеров, создающая современные интерьеры. Мы поможем в оформлении различных пространств: квартир, коттеджей, ресторанов, офисных помещений

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • экстерьеров
    • комплектация и сопровождение проектов
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Награды компании
    • Наши работы и экспертные мнения публикуются в печатных СМИ и интернет – журналах: «Идеи Вашего
    • дома», РИА недвижимость, Вести.Недвижимость, 4living, Roomble, Inmyroom, Decomyplace, Homedesigning.
    • Наши ведущие специалисты:
    • - победители Mosbuild Interior Awards 2016 Лучший проект мансарды (Диплом от редакции
    • телепередач «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ»); курса-контеста EDDE Мещерин. Офис Loft; конкурса
    • Кухни и ванные комнаты Объединённое пространство 2016; конкурса Segreto Verde Апартаменты в
    • Варезе", Италия, 2016;
    • - финалисты международного конкурса Pinwin 2014-2017;
    • - призеры конкурсов Кухни и ванные комнаты Объединённое пространство 2017, Красивые
    • квартиры 2017, Interior Concept 2017".
    • Показать все 11 награды
    Адрес
    105120 Москва
    Россия
    +7-4955895250 eedsdesign.ru

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