EEDS - это команда профессиональных креативных дизайнеров, создающая современные интерьеры. Мы поможем в оформлении различных пространств: квартир, коттеджей, ресторанов, офисных помещений
- Услуги
- дизайн интерьеров
- экстерьеров
- комплектация и сопровождение проектов
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Наши работы и экспертные мнения публикуются в печатных СМИ и интернет – журналах: «Идеи Вашего
- дома», РИА недвижимость, Вести.Недвижимость, 4living, Roomble, Inmyroom, Decomyplace, Homedesigning.
- Наши ведущие специалисты:
- - победители Mosbuild Interior Awards 2016
Лучший проект мансарды(Диплом от редакции
- телепередач «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ»); курса-контеста EDDE
Мещерин. Офис Loft; конкурса
Кухни и ванные комнатыОбъединённое пространство
2016; конкурса Segreto VerdeАпартаменты в
- Варезе", Италия, 2016;
- - финалисты международного конкурса Pinwin 2014-2017;
- - призеры конкурсов
Кухни и ванные комнатыОбъединённое пространство
2017,Красивые
- квартиры 2017
,Interior Concept 2017".
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- Адрес
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105120 Москва
Россия
+7-4955895250 eedsdesign.ru