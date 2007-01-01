Меня зовут Дарья Ельникова, по образованию я архитектор-инженер. Дизайном интерьеров и архитектурой занимаюсь с 2007 года.

Накопив достаточное количество индивидуального опыта, в 2013 году мы основали свою Студию архитектуры и дизайна, объединив в ней опытную команду настоящих профессионалов.

Наша цель улучшать жизнь людей с помощью дизайна и архитектурных решений.

Мы постоянно работаем над собственным обучением и над оптимизацией своих бизнес-процессов для повышения качества услуг и увеличением своей эффективности.