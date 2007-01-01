Меня зовут Дарья Ельникова, по образованию я архитектор-инженер. Дизайном интерьеров и архитектурой занимаюсь с 2007 года.
Накопив достаточное количество индивидуального опыта, в 2013 году мы основали свою Студию архитектуры и дизайна, объединив в ней опытную команду настоящих профессионалов.
Наша цель улучшать жизнь людей с помощью дизайна и архитектурных решений.
Мы постоянно работаем над собственным обучением и над оптимизацией своих бизнес-процессов для повышения качества услуг и увеличением своей эффективности.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- управление строительством
- Регионы обслуживания
- европа
- Россия
- Москва и МО
- Москва и Московская обл.
- Europe
- USA
- Moscow
- Награды компании
- Финалист более 20 конкурсов Pinwin.ru
- Адрес
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119049 Moscow
Россия
+7-4993221928 elnikova.com