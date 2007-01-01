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Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 70Проекты (70) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 72 кв.м. в современном стиле в Квартал 38А., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира 72 кв.м. в современном стиле в Квартал 38А., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира 72 кв.м. в современном стиле в Квартал 38А., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +30
    Квартира 72 кв.м. в современном стиле в Квартал 38А.
    Квартира 108 кв.м. в современном стиле в ЖК CITY Park., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира 108 кв.м. в современном стиле в ЖК CITY Park., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира 108 кв.м. в современном стиле в ЖК CITY Park., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +32
    Квартира 108 кв.м. в современном стиле в ЖК CITY Park.
    Квартира 73 кв. м. в современном стиле ЖК Новочерёмушкинская 17, Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 73 кв. м. в современном стиле ЖК Новочерёмушкинская 17, Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 73 кв. м. в современном стиле ЖК Новочерёмушкинская 17, Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Гостиная в стиле минимализм
    +29
    Квартира 73 кв. м. в современном стиле ЖК Новочерёмушкинская 17
    Квартира 102 кв. м. в современном стиле ЖК Life- Ботанический сад., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Кухня в стиле минимализм
    Квартира 102 кв. м. в современном стиле ЖК Life- Ботанический сад., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Кухня в стиле минимализм
    Квартира 102 кв. м. в современном стиле ЖК Life- Ботанический сад., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Кухня в стиле минимализм
    +19
    Квартира 102 кв. м. в современном стиле ЖК Life- Ботанический сад.
    Квартира 70 кв.м. в современном стиле в ЖК Сердце столицы., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира 70 кв.м. в современном стиле в ЖК Сердце столицы., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира 70 кв.м. в современном стиле в ЖК Сердце столицы., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +41
    Квартира 70 кв.м. в современном стиле в ЖК Сердце столицы.
    Квартира 110 кв. м. в современном стиле ЖК Red Side., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 110 кв. м. в современном стиле ЖК Red Side., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 110 кв. м. в современном стиле ЖК Red Side., Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой Гостиная в стиле минимализм
    +37
    Квартира 110 кв. м. в современном стиле ЖК Red Side.
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    Меня зовут Дарья Ельникова, по образованию я архитектор-инженер.  Дизайном интерьеров и архитектурой занимаюсь с 2007 года. 

    Накопив достаточное количество индивидуального опыта, в 2013 году мы основали свою Студию архитектуры и дизайна, объединив в ней опытную команду настоящих профессионалов. 

    Наша цель улучшать жизнь людей с помощью дизайна и архитектурных решений. 

    Мы постоянно работаем над собственным обучением и над оптимизацией своих бизнес-процессов для повышения качества услуг и увеличением своей эффективности.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • управление строительством
    Регионы обслуживания
    • европа
    • Россия
    • Москва и МО
    • Москва и Московская обл.
    • Europe
    • USA
    • Moscow
    Награды компании
    Финалист более 20 конкурсов Pinwin.ru
    Адрес
    119049 Moscow
    Россия
    +7-4993221928 elnikova.com

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