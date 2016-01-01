Компания "Ваш королевский дизайн" предоставляет спектр услуг международного уровня. За 8 лет успешной работы было выполнено более 156 проектов в 7 странах мира. Основные направления студии архитектура и дизайн, а также графический и комерческий дизайн.
Мы работаем от души и очень любим свою работу. Вдохновение для нас - это наши клиенты. Самый интересный путь для нас - сотрудничество и взаимопонимание с заказчиком.
- Услуги
- архитектура
- Дизайн
- Ландшафт проектирование
- Графический дизайн
- визуализация
- комерческий дизайн
- Регионы обслуживания
- UA
- Moscow
- russia
- England
- France
- Italy
- ssGreat Britain
- belarus
- Almaty
- Kazakhstan
- Харьков
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- Адрес
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Хлодная гора 4
61057 Харьков
Россия
+380-931967964 www.instagram.com/darya_korol_designer