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Your royal design
Архитекторы Харьков
Обзор 164Проекты (164) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Loft для холостого молодого парня в Питере, Your royal design Your royal design Спальня в стиле лофт Коричневый
    Loft для холостого молодого парня в Питере, Your royal design Your royal design Спальня в стиле лофт Серый
    Loft для холостого молодого парня в Питере, Your royal design Your royal design Спальня в стиле лофт Коричневый
    +24
    Loft для холостого молодого парня в Питере
    Спальня 1й этаж , Your royal design Your royal design Спальня в стиле минимализм Эффект древесины
    Спальня 1й этаж , Your royal design Your royal design Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Спальня 1й этаж , Your royal design Your royal design Спальня в стиле минимализм Коричневый
    +1
    Спальня 1й этаж
    Спальня 2й этаж таун хауса, Your royal design Your royal design Спальня в стиле минимализм Эффект древесины
    Спальня 2й этаж таун хауса, Your royal design Your royal design Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Спальня 2й этаж таун хауса, Your royal design Your royal design Спальня в стиле минимализм Серый
    +2
    Спальня 2й этаж таун хауса
    Холл 2й этаж таун хауса, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
    Холл 2й этаж таун хауса, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Серый
    Холл 2й этаж таун хауса, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Белый
    +2
    Холл 2й этаж таун хауса
    ванна для детей 2й этаж в таун хаусе, Your royal design Your royal design Ванная комната в стиле минимализм
    ванна для детей 2й этаж в таун хаусе, Your royal design Your royal design Ванная комната в стиле минимализм
    ванна для детей 2й этаж в таун хаусе, Your royal design Your royal design Ванная комната в стиле минимализм
    +4
    ванна для детей 2й этаж в таун хаусе
    студия 1й этаж в таун хаусе, Your royal design Your royal design Кухня в стиле минимализм
    студия 1й этаж в таун хаусе, Your royal design Your royal design Кухня в стиле минимализм
    студия 1й этаж в таун хаусе, Your royal design Your royal design Гостиная в стиле минимализм
    +9
    студия 1й этаж в таун хаусе
    Показать все 164 проекты

    Компания "Ваш королевский дизайн" предоставляет спектр услуг международного уровня. За 8 лет успешной работы было выполнено более 156 проектов в 7 странах мира. Основные направления студии архитектура и дизайн, а также графический и комерческий дизайн.  
    Мы работаем от души и очень любим свою работу. Вдохновение для нас - это наши клиенты. Самый интересный путь для нас - сотрудничество и взаимопонимание с заказчиком.

    Услуги
    • архитектура
    • Дизайн
    • Ландшафт проектирование
    • Графический дизайн
    • визуализация
    • комерческий дизайн
    Регионы обслуживания
    • UA
    • Moscow
    • russia
    • England
    • France
    • Italy
    • ssGreat Britain
    • belarus
    • Almaty
    • Kazakhstan
    • Харьков
    • Показать все 11 регион обслуживания
    Адрес
    Хлодная гора 4
    61057 Харьков
    Россия
    +380-931967964 www.instagram.com/darya_korol_designer

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