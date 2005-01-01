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kairis
Дизайнеры интерьера София, Болгария
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Kairis.Желтая Орхидея, kairis kairis
    Kairis.Желтая Орхидея, kairis kairis
    Kairis.Желтая Орхидея, kairis kairis
    +20
    Kairis.Желтая Орхидея
    Испанский апельсин, kairis kairis
    Испанский апельсин, kairis kairis
    Испанский апельсин, kairis kairis
    +13
    Испанский апельсин
    Яблоневый сад, kairis kairis
    Яблоневый сад, kairis kairis
    Яблоневый сад, kairis kairis
    +37
    Яблоневый сад
    Капучино, kairis kairis
    Капучино, kairis kairis
    Капучино, kairis kairis
    +13
    Капучино
    Бирюза в шоколаде, kairis kairis
    Бирюза в шоколаде, kairis kairis
    Бирюза в шоколаде, kairis kairis
    +29
    Бирюза в шоколаде
    Kairis. Окно в Венецию, kairis kairis
    Kairis. Окно в Венецию, kairis kairis
    Kairis. Окно в Венецию, kairis kairis
    +9
    Kairis. Окно в Венецию

    Приветствую всех. Меня зовут Ирина Кашаева, и я - нетипичный дизайнер интерьера. Ниже об этом. Мой персональный бренд KaIris - Ка (от Кашаева), Ирис (от Ирина).

    Когда в 2005 году я начала самостоятельно работать как дизайнер интерьера, мне было важно стать профессионалом, сформировать свой собственный стиль и быть максимально полезной для своих клиентов. Предпочитаю работать с жилыми интерьерами и да же, когда берусь за коммерческие делаю их максимально комфортными и уютными - это моя фишка.

    Что ценю в заказчиках?

    -Честность и открытость клиентов помогает мне уложится в его бюджет и избежать ненужных переделок.

    -Если клиент доверят мне как профессионалу, то результат почти всегда превосходит ожидания.

    А еще я предпочитаю публиковать не бездушные 3D-проекты, а фотографии интерьеров, пусть даже не до конца отдекорированных. Для меня это знак качества и доверие заказчиков!

    Мои преимущества:

    + Прекрасно разбираюсь в индивидуальной эргономике.

    + Владею информацией: что, как, зачем, и из чего делать.

    + Большой опыт комплектации и экономии: что, стоимость и где.

    + Проект дорабатываю до оптимального баланса желаемого и возможного.

    + Я сначала слушаю и спрашиваю, а говорю только по делу и на понятном языке.

    + Владею навыком расчёта освещенности и подбора электротехнические устройств.

    + Каждый проект уникален и не шаблонен - сделан под клиента, а не под амбиции автора.

    + Принципиально не рекомендую подрядчиков, с которыми возникали проблемы у моих клиентов.

    + В спорных ситуациях между заказчиком и подрядчиком, могу предложить компромиссы или иные варианты.

    + Не переношу халтуру, жадность, хамство, воровство и с другим так не поступаю.


    С 2019 года мое основное место профессиональной деятельности перенесено в Болгарию г. София.

    Услуги
    • Дизайн-проект различных уровней сложности. Авторское сопровждение по подбору наполнения. Авторский надзор по реализации проекта на объекте (полный контакт с бригадой и специалистами).
    • Консультация дизайнера
    Регионы обслуживания
    Пенза, София и Болгария
    Награды компании
    • Дипломы:
    • Золотая сотня дизайнеров России 2017г
    • 3 Место в итоговом конкурсе дизайнеров Пензы 2014г
    • Победителю в конкурсе дизайнеров Пензы Дорогая сталь 2014г
    • Грамоты за неординарное видение пространства и тонкое чувство стиля в каждом проекте IV Ежегодный Клуб Дизайнеров
    • от VALENTE (г.Пенза)
    Адрес
    697-ма, блок 7Б
    1618 София, Болгария
    Болгария
    +359-879549191 www.kairis.ru

    Отзыв

    Сергей Телешев
    больше 2 лет назад
    Лилия Нечаюк
    Красотище!
    больше 2 лет назад
    Наталья Присягина
    Получив ключи от квартиры сразу обратились за помощью в дизайн -студию Kairis по совету знакомых,которые были очень довольны результатам.Проделанной работой осталист довольны и мы,дизайн был сделан с учетом наших пожеланий,все очень удобно,красиво,со вкусом,и что самое главное дизайн проект такой,который РЕАЛЬНО сделать ,чему были рады наши рабочие))РЕКОМЕНДУЮ.и что очень удобно,что работают дистанционно и всегда на связи,ответят на любые вопросы,даже после того как дизайн проект отдан на руки...
    больше 2 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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