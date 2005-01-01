Приветствую всех. Меня зовут Ирина Кашаева, и я - нетипичный дизайнер интерьера. Ниже об этом. Мой персональный бренд KaIris - Ка (от Кашаева), Ирис (от Ирина).
Когда в 2005 году я начала самостоятельно работать как дизайнер интерьера, мне было важно стать профессионалом, сформировать свой собственный стиль и быть максимально полезной для своих клиентов. Предпочитаю работать с жилыми интерьерами и да же, когда берусь за коммерческие делаю их максимально комфортными и уютными - это моя фишка.
Что ценю в заказчиках?
-Честность и открытость клиентов помогает мне уложится в его бюджет и избежать ненужных переделок.
-Если клиент доверят мне как профессионалу, то результат почти всегда превосходит ожидания.
А еще я предпочитаю публиковать не бездушные 3D-проекты, а фотографии интерьеров, пусть даже не до конца отдекорированных. Для меня это знак качества и доверие заказчиков!
Мои преимущества:
+ Прекрасно разбираюсь в индивидуальной эргономике.
+ Владею информацией: что, как, зачем, и из чего делать.
+ Большой опыт комплектации и экономии: что, стоимость и где.
+ Проект дорабатываю до оптимального баланса желаемого и возможного.
+ Я сначала слушаю и спрашиваю, а говорю только по делу и на понятном языке.
+ Владею навыком расчёта освещенности и подбора электротехнические устройств.
+ Каждый проект уникален и не шаблонен - сделан под клиента, а не под амбиции автора.
+ Принципиально не рекомендую подрядчиков, с которыми возникали проблемы у моих клиентов.
+ В спорных ситуациях между заказчиком и подрядчиком, могу предложить компромиссы или иные варианты.
+ Не переношу халтуру, жадность, хамство, воровство и с другим так не поступаю.
С 2019 года мое основное место профессиональной деятельности перенесено в Болгарию г. София.
- Услуги
- Дизайн-проект различных уровней сложности. Авторское сопровждение по подбору наполнения. Авторский надзор по реализации проекта на объекте (полный контакт с бригадой и специалистами).
- Консультация дизайнера
- Регионы обслуживания
- Пенза, София и Болгария
- Награды компании
- Дипломы:
- Золотая сотня дизайнеров России 2017г
- 3 Место в итоговом конкурсе дизайнеров Пензы 2014г
- Победителю в конкурсе дизайнеров Пензы
Дорогая сталь2014г
- Грамоты за неординарное видение пространства и тонкое чувство стиля в каждом проекте IV Ежегодный Клуб Дизайнеров
- от VALENTE (г.Пенза)
- Адрес
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697-ма, блок 7Б
1618 София, Болгария
Болгария
+359-879549191 www.kairis.ru