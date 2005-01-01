Приветствую всех. Меня зовут Ирина Кашаева, и я - нетипичный дизайнер интерьера. Ниже об этом. Мой персональный бренд KaIris - Ка (от Кашаева), Ирис (от Ирина).

Когда в 2005 году я начала самостоятельно работать как дизайнер интерьера, мне было важно стать профессионалом, сформировать свой собственный стиль и быть максимально полезной для своих клиентов. Предпочитаю работать с жилыми интерьерами и да же, когда берусь за коммерческие делаю их максимально комфортными и уютными - это моя фишка.

Что ценю в заказчиках?

-Честность и открытость клиентов помогает мне уложится в его бюджет и избежать ненужных переделок.

-Если клиент доверят мне как профессионалу, то результат почти всегда превосходит ожидания.

А еще я предпочитаю публиковать не бездушные 3D-проекты, а фотографии интерьеров, пусть даже не до конца отдекорированных. Для меня это знак качества и доверие заказчиков!

Мои преимущества:

+ Прекрасно разбираюсь в индивидуальной эргономике.

+ Владею информацией: что, как, зачем, и из чего делать.

+ Большой опыт комплектации и экономии: что, стоимость и где.

+ Проект дорабатываю до оптимального баланса желаемого и возможного.

+ Я сначала слушаю и спрашиваю, а говорю только по делу и на понятном языке.

+ Владею навыком расчёта освещенности и подбора электротехнические устройств.

+ Каждый проект уникален и не шаблонен - сделан под клиента, а не под амбиции автора.

+ Принципиально не рекомендую подрядчиков, с которыми возникали проблемы у моих клиентов.

+ В спорных ситуациях между заказчиком и подрядчиком, могу предложить компромиссы или иные варианты.

+ Не переношу халтуру, жадность, хамство, воровство и с другим так не поступаю.





С 2019 года мое основное место профессиональной деятельности перенесено в Болгарию г. София.