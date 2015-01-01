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GM-interior
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 47Проекты (47) 1Книги идей (1)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн квартиры в ЖК «Счастье на Пресне», GM-interior GM-interior Гостиная в стиле лофт
    Дизайн квартиры в ЖК «Счастье на Пресне», GM-interior GM-interior Гостиная в стиле лофт
    Дизайн квартиры в ЖК «Счастье на Пресне», GM-interior GM-interior Кухня в стиле лофт
    +16
    Дизайн квартиры в ЖК «Счастье на Пресне»
    Дизайн апартаментов в ЖК Вавилова, GM-interior GM-interior Коричневый
    Дизайн апартаментов в ЖК Вавилова, GM-interior GM-interior
    Дизайн апартаментов в ЖК Вавилова, GM-interior GM-interior
    +13
    Дизайн апартаментов в ЖК Вавилова
    Дизайн двухкомнатной квартиры в ЖК Big Time (Биг Тайм), GM-interior GM-interior Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн двухкомнатной квартиры в ЖК Big Time (Биг Тайм), GM-interior GM-interior Кухни в эклектичном стиле Синий
    Дизайн двухкомнатной квартиры в ЖК Big Time (Биг Тайм), GM-interior GM-interior Кухня в стиле минимализм Бежевый
    +13
    Дизайн двухкомнатной квартиры в ЖК Big Time (Биг Тайм)
    Дизайн квартиры в ЖК Headliner Хедлайнер, GM-interior GM-interior Гостиная в стиле минимализм Серый
    Дизайн квартиры в ЖК Headliner Хедлайнер, GM-interior GM-interior Кухня в стиле минимализм Серый
    Дизайн квартиры в ЖК Headliner Хедлайнер, GM-interior GM-interior Кухня в стиле минимализм Серый
    +12
    Дизайн квартиры в ЖК Headliner Хедлайнер
    Интерьер для двоих с элементами лофта, GM-interior GM-interior
    Интерьер для двоих с элементами лофта, GM-interior GM-interior
    Интерьер для двоих с элементами лофта, GM-interior GM-interior
    +17
    Интерьер для двоих с элементами лофта
    Дизайн двухкомнатной квартиры в серо-голубой гамме, GM-interior GM-interior Серый
    Дизайн двухкомнатной квартиры в серо-голубой гамме, GM-interior GM-interior
    Дизайн двухкомнатной квартиры в серо-голубой гамме, GM-interior GM-interior
    +10
    Дизайн двухкомнатной квартиры в серо-голубой гамме
    Показать все 47 проекты

    Дизайн-студия GM-Interior специализируется на разработке индивидуальных, авторских дизайн-проектов интерьера квартир, домов, коттеджей, таунхаусов, салонов красоты, кафе, ресторанов и других помещений.

    Выверенные планировочные решения и умение сочетать детали позволяют создавать уникальные проекты, завоёвывающие призы и награды на отечественных и международных конкурсах. 

    Мы знаем, как сохранить равновесие между желаемым и возможным и поможем уложиться в бюджет.

    Услуги
    • Дизайн-проекты домов
    • квартир и нежилых помещений
    • дизан-проекты квартир
    Регионы обслуживания
    Россия и Европа
    Награды компании
    • • Победитель 11 сезона международного конкурса PinWin в номинации «Лучший реализованный проект или проект на стадии реализации» Декабрь 2017 г.
    • • Финалист международного конкурса среди архитекторов и дизайнеров PinWin 11 сезон в номинации «Ванная комната: рациональная Италия» Декабрь 2017 г.
    • • Финалист 11 сезона международного конкурса PinWin в номинации «Детская: территория креатива» Декабрь 2017 г.
    • • Лучший проект в стиле лофт по мнению официального спонсора ADD AWARDS, компании финской мебели «Pohjamnaan» Декабрь 2017 г.
    • • 3-е место в международном архитектурном конкурсе «Красивые квартиры 2017» в номинации «Дизайн-объект» Октябрь 2017 г.
    • • Финалист международного конкурса PinWin 9 сезон в номинации «Villeroy&Boch: Велнес в Вашем доме» Ноябрь 2016 г.
    • • Финалист международного конкурса среди архитекторов и дизайнеров PinWin 9 сезон в номинации «3-проекты интерьеров в стиле лофт» Ноябрь 2016 г.
    • • 3-е место в престижном конкурсе «Красивые квартиры 2016» в номинации «Дизайн-проект». Октябрь 2016 г.
    • • Финалист 8 сезона международного конкурса PinWin в номинации «Ванная комната: сияние чистого разума». Июнь 2016 г.
    • • Финалист международного конкурса PinWin 8 сезон в номинации «Освещение в современном стиле XAL». Июнь 2016 г.
    • • Финалист международного конкурса среди архитекторов и дизайнеров PinWin 8 сезон в номинации «SMART&MINI. Квартира до 30 кв.метров». Июнь 2016 г.
    • • Финалист 7 сезона международного конкурса PinWin в номинации «Хобби и стиль». Ноябрь 2015 г.
    • • Финалист международного конкурса среди архитекторов и дизайнеров PinWin 7 сезон в номинации «Ванная комната 3D – Комфорт&Стиль» Ноябрь 2015 г.
    • • Финалист конкурса Brick in the light в номинации «Лучший дизайн в формате LOFT». Октябрь 2015 г.
    • • Финалист международного конкурса PinWin. 6 сезон в номинации «Villeroy&Boch: реализованные проекты и ванная комната мечты» 2015 г.
    • • 1-е место на портале il Conte. Июль 2015 г.
    • • 1-е место на портале il Conte. Март 2015 г.
    • • Лучший дизайнер интерьеров лета на портале Luxe design. Сентябрь 2014 г.
    • • 1-е место на портале il Conte. Апрель 2014 г.
    • Показать все 19 награды
    Адрес
    г. Москва, метро Тульская, Холодильный пер., д. 3, к. 1, стр. 4, этаж 3, офис 4316 «Рябовская мануфактура»
    115191 Москва
    Россия
    +7-4957260867 gm-interior.ru
    Законное владение

    г. Москва, метро Тульская, Холодильный пер., д. 3, к. 1, стр. 4, этаж 3, офис 4316 «Рябовская мануфактура»

    Отзыв

    mera-e
    Проект получился! Это именно то, что мы хотели. Сейчас приступили к ремонту, очень довольны авторским надзором и прорабом, все делается как-то спокойно, без эксцессов, ругани и ляпов, что нас очень- очень радует. Коллективу Gm- interior неиссякаемого вдохновения!!!! Семья Смольниковых.
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Май 2015
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    Olga Banderas Olga Banderas
    я из тех счастливчиков, которому не сразу подошел дизайнер. начала с дизайнером по совету знакомых, с ним не сложилось, тк он тупо выполнял то, что я говорила, не высказывая своего мнения. новых дизайнеров я искала более тщательно, в итоге почитав отзывы, встретившись лично с руководителем Еленой выбрала джиэм. отличное соотношение цена-качество. по планировке дизайнер помог решить многие проблемы, по чертежам у прораба не было никаких вопросов, для меня это самое главное. воплотила проект не один в один, но работой студии довольна. если цена подходит, не прогадаете
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2015
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    gagua.olga
    Все очень понравилось, и по дизайну и по самой работе. заказывали с ведомостью отделки, все что подобрал дизайнер, нашли в магазинах Москвы. оплата разбита на 3 части, что очень удобно. по срокам тоже вышло как и ожидала. рекомендую
    больше 6 лет назад
    Дата проекта: Январь 2016
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    Показать все отзывы – 8

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