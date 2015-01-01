Дизайн-студия GM-Interior специализируется на разработке индивидуальных, авторских дизайн-проектов интерьера квартир, домов, коттеджей, таунхаусов, салонов красоты, кафе, ресторанов и других помещений.
Выверенные планировочные решения и умение сочетать детали позволяют создавать уникальные проекты, завоёвывающие призы и награды на отечественных и международных конкурсах.
Мы знаем, как сохранить равновесие между желаемым и возможным и поможем уложиться в бюджет.
- Услуги
- Дизайн-проекты домов
- квартир и нежилых помещений
- дизан-проекты квартир
- Регионы обслуживания
- Россия и Европа
- Награды компании
- • Победитель 11 сезона международного конкурса PinWin в номинации «Лучший реализованный проект или проект на стадии реализации» Декабрь 2017 г.
- • Финалист международного конкурса среди архитекторов и дизайнеров PinWin 11 сезон в номинации «Ванная комната: рациональная Италия» Декабрь 2017 г.
- • Финалист 11 сезона международного конкурса PinWin в номинации «Детская: территория креатива» Декабрь 2017 г.
- • Лучший проект в стиле лофт по мнению официального спонсора ADD AWARDS, компании финской мебели «Pohjamnaan» Декабрь 2017 г.
- • 3-е место в международном архитектурном конкурсе «Красивые квартиры 2017» в номинации «Дизайн-объект» Октябрь 2017 г.
- • Финалист международного конкурса PinWin 9 сезон в номинации «Villeroy&Boch: Велнес в Вашем доме» Ноябрь 2016 г.
- • Финалист международного конкурса среди архитекторов и дизайнеров PinWin 9 сезон в номинации «3-проекты интерьеров в стиле лофт» Ноябрь 2016 г.
- • 3-е место в престижном конкурсе «Красивые квартиры 2016» в номинации «Дизайн-проект». Октябрь 2016 г.
- • Финалист 8 сезона международного конкурса PinWin в номинации «Ванная комната: сияние чистого разума». Июнь 2016 г.
- • Финалист международного конкурса PinWin 8 сезон в номинации «Освещение в современном стиле XAL». Июнь 2016 г.
- • Финалист международного конкурса среди архитекторов и дизайнеров PinWin 8 сезон в номинации «SMART&MINI. Квартира до 30 кв.метров». Июнь 2016 г.
- • Финалист 7 сезона международного конкурса PinWin в номинации «Хобби и стиль». Ноябрь 2015 г.
- • Финалист международного конкурса среди архитекторов и дизайнеров PinWin 7 сезон в номинации «Ванная комната 3D – Комфорт&Стиль» Ноябрь 2015 г.
- • Финалист конкурса Brick in the light в номинации «Лучший дизайн в формате LOFT». Октябрь 2015 г.
- • Финалист международного конкурса PinWin. 6 сезон в номинации «Villeroy&Boch: реализованные проекты и ванная комната мечты» 2015 г.
- • 1-е место на портале il Conte. Июль 2015 г.
- • 1-е место на портале il Conte. Март 2015 г.
- • Лучший дизайнер интерьеров лета на портале Luxe design. Сентябрь 2014 г.
- • 1-е место на портале il Conte. Апрель 2014 г.
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- Адрес
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г. Москва, метро Тульская, Холодильный пер., д. 3, к. 1, стр. 4, этаж 3, офис 4316 «Рябовская мануфактура»
115191 Москва
Россия
+7-4957260867 gm-interior.ru
г. Москва, метро Тульская, Холодильный пер., д. 3, к. 1, стр. 4, этаж 3, офис 4316 «Рябовская мануфактура»