Дизайн-студия GM-Interior специализируется на разработке индивидуальных, авторских дизайн-проектов интерьера квартир, домов, коттеджей, таунхаусов, салонов красоты, кафе, ресторанов и других помещений.

Выверенные планировочные решения и умение сочетать детали позволяют создавать уникальные проекты, завоёвывающие призы и награды на отечественных и международных конкурсах.

Мы знаем, как сохранить равновесие между желаемым и возможным и поможем уложиться в бюджет.