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Artcrafts
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Adventum, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в стиле лофт
    Adventum, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в стиле лофт
    Adventum, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в стиле лофт
    +5
    Adventum
    МумиКафе, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в эклектичном стиле
    МумиКафе, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в эклектичном стиле
    МумиКафе, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в эклектичном стиле
    +7
    МумиКафе
    Кафе Море Внутри, Artcrafts Artcrafts Гостиницы в скандинавском стиле
    Кафе Море Внутри, Artcrafts Artcrafts Гостиницы в скандинавском стиле
    Кафе Море Внутри, Artcrafts Artcrafts Гостиницы в скандинавском стиле
    +8
    Кафе Море Внутри
    Шоу рум Фабрика окон, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в эклектичном стиле Оранжевый
    Шоу рум Фабрика окон, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в эклектичном стиле
    Шоу рум Фабрика окон, Artcrafts Artcrafts Конференц-центры в эклектичном стиле
    +2
    Шоу рум Фабрика окон
    Волна, Artcrafts Artcrafts Гостиная в тропическом стиле Бирюзовый
    Волна, Artcrafts Artcrafts Гостиная в тропическом стиле Бирюзовый
    Волна, Artcrafts Artcrafts Гостиная в тропическом стиле Бирюзовый
    +5
    Волна
    Акварель, Artcrafts Artcrafts Спальня в тропическом стиле Белый
    Акварель, Artcrafts Artcrafts Спальня в тропическом стиле Зеленый
    Акварель, Artcrafts Artcrafts Веранда и терраса в тропическом стиле Зеленый
    +6
    Акварель
    Показать все 10 проекты

    Доброго времени!

    Мы - студия дизайна интерьера. В работе берем вдохновение от скандинавского, “северного” стиля, ценим лаконичные простые решения, красоту натуральных материалов. Любим балийский стиль за сбалансированное сочетание современности и этники в интерьере. В проектах ориентируемся на принципы японской эстетики - свободное пространство, выражение идеи несколькими штрихами, отсутствие излишества и суеты, глубину замысла. Изучаем направление дзен стиля в интерьере. Готовы поделиться своими работами и идеями в области дизайна и декора пространства. Можно смотреть, спрашивать, брать для себя идеи и делиться вдохновением. Спасибо за ваше время здесь

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн кладовок
    • Дизайн кухни
    • Дизайн освещения
    • Консультация по цвету
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Проект гардеробной
    • Украшение дома
    • Экодизайн
    • Экологичное (зеленое) строительство
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    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Владивосток
    • Красногорск
    • Зеленоград
    • Люберцы
    • Реутов
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Награды компании
    Финалист конкурса PinWin Лучший интерьер гостиной
    Адрес
    Большая Набережная 5
    123205 Москва
    Россия
    +7-9035035006 www.artcrafts.ru
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