Доброго времени!

Мы - студия дизайна интерьера. В работе берем вдохновение от скандинавского, “северного” стиля, ценим лаконичные простые решения, красоту натуральных материалов. Любим балийский стиль за сбалансированное сочетание современности и этники в интерьере. В проектах ориентируемся на принципы японской эстетики - свободное пространство, выражение идеи несколькими штрихами, отсутствие излишества и суеты, глубину замысла. Изучаем направление дзен стиля в интерьере. Готовы поделиться своими работами и идеями в области дизайна и декора пространства. Можно смотреть, спрашивать, брать для себя идеи и делиться вдохновением. Спасибо за ваше время здесь