Доброго времени!
Мы - студия дизайна интерьера. В работе берем вдохновение от скандинавского, “северного” стиля, ценим лаконичные простые решения, красоту натуральных материалов. Любим балийский стиль за сбалансированное сочетание современности и этники в интерьере. В проектах ориентируемся на принципы японской эстетики - свободное пространство, выражение идеи несколькими штрихами, отсутствие излишества и суеты, глубину замысла. Изучаем направление дзен стиля в интерьере. Готовы поделиться своими работами и идеями в области дизайна и декора пространства. Можно смотреть, спрашивать, брать для себя идеи и делиться вдохновением. Спасибо за ваше время здесь
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- Визуализация интерьера
- Выбор мебели
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн кладовок
- Дизайн кухни
- Дизайн освещения
- Консультация по цвету
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Проект гардеробной
- Украшение дома
- Экодизайн
- Экологичное (зеленое) строительство
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Лучший интерьер гостиной
- Адрес
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Большая Набережная 5
123205 Москва
Россия
+7-9035035006 www.artcrafts.ru