От эскизного до рабочего проекта, как частных коттеджей, так и многосекционных домов: таунхаусов; блокированных домов, домов гостиничного и типа и домов-резиденций. Наши проекты - это не только планы и фасады, это полноценные альбомы (40-80 листов) содержащие полную информацию о том, как и из чего построить дом. В проект входят спецификации на все основные виды материалов, что позволит Вам оценить стоимость будущего строения.
- Услуги
- архитектура
- Проектирование
- конструктивные решения
- инженерные системы
- визуализация
- Регионы обслуживания
- Татарстан, Россия и Казань
- Адрес
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Космонавтов 41Б
420000 Казань
Россия
+7-8432596198 www.adeco-group.ru