От эскизного до рабочего проекта, как частных коттеджей, так и многосекционных домов: таунхаусов; блокированных домов, домов гостиничного и типа и домов-резиденций. Наши проекты - это не только планы и фасады, это полноценные альбомы (40-80 листов) содержащие полную информацию о том, как и из чего построить дом. В проект входят спецификации на все основные виды материалов, что позволит Вам оценить стоимость будущего строения.