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Проектное бюро <q>АДЕКО</q>, г. Казань
Архитекторы Казань
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
Отзыв (3)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Проект одноэтажного дома с комнатой-шале, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в классическом стиле
    Проект одноэтажного дома с комнатой-шале, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в классическом стиле
    Проект одноэтажного дома с комнатой-шале, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в классическом стиле
    +2
    Проект одноэтажного дома с комнатой-шале
    Разноуровневый проект дома 650м2 с пати площадкой и внутри двора., Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в стиле минимализм
    Разноуровневый проект дома 650м2 с пати площадкой и внутри двора., Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань
    Разноуровневый проект дома 650м2 с пати площадкой и внутри двора., Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в стиле минимализм
    +1
    Разноуровневый проект дома 650м2 с пати площадкой и внутри двора.
    Многоквартирные одноподъездный и двухподъездный дома, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в эклектичном стиле
    Многоквартирные одноподъездный и двухподъездный дома, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в эклектичном стиле
    Многоквартирные одноподъездный и двухподъездный дома, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в эклектичном стиле
    +4
    Многоквартирные одноподъездный и двухподъездный дома
    Мансардный дом с двумя террасами, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в классическом стиле Кирпичи Многоцветный
    Мансардный дом с двумя террасами, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в классическом стиле Кирпичи Многоцветный
    Мансардный дом с двумя террасами
    Шикарный одноэтажный дом ~130 кв.м., Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в стиле модерн
    Шикарный одноэтажный дом ~130 кв.м., Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в стиле модерн Кирпичи Многоцветный
    Шикарный одноэтажный дом ~130 кв.м., Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Дома в стиле модерн Кирпичи Многоцветный
    Шикарный одноэтажный дом ~130 кв.м.
    Проект дома, Проектное бюро "АДЕКО", г. Казань Проектное бюро 'АДЕКО', г. Казань Бассейн в стиле кантри
    Проект дома
    Показать все 7 проекты

    От эскизного до рабочего проекта, как частных коттеджей, так и многосекционных домов: таунхаусов; блокированных домов, домов гостиничного и типа и домов-резиденций. Наши проекты - это не только планы и фасады, это полноценные альбомы (40-80 листов) содержащие полную информацию о том, как и из чего построить дом. В проект входят спецификации на все основные виды материалов, что позволит Вам оценить стоимость будущего строения.

    Услуги
    • архитектура
    • Проектирование
    • конструктивные решения
    • инженерные системы
    • визуализация
    Регионы обслуживания
    Татарстан, Россия и Казань
    Адрес
    Космонавтов 41Б
    420000 Казань
    Россия
    +7-8432596198 www.adeco-group.ru

    Отзыв

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    больше 7 лет назад
    Виталий Мельников
    около 8 лет назад
    Рустем Валиев
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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