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meandr.pro
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 5Проекты (5) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Стеклянная стена, meandr.pro meandr.pro Ванная комната в стиле модерн
    Стеклянная стена, meandr.pro meandr.pro Ванная комната в стиле модерн Керамика Коричневый
    Стеклянная стена, meandr.pro meandr.pro Ванная комната в стиле модерн
    +7
    Стеклянная стена
    Супермаркет Табрис, meandr.pro meandr.pro Конференц-центры в стиле минимализм Стекло Коричневый
    Супермаркет Табрис, meandr.pro meandr.pro Конференц-центры в стиле минимализм
    Супермаркет Табрис, meandr.pro meandr.pro Конференц-центры в стиле минимализм
    +1
    Супермаркет Табрис
    live the dream, meandr.pro meandr.pro Гостиные в эклектичном стиле
    live the dream, meandr.pro meandr.pro Гостиные в эклектичном стиле
    live the dream, meandr.pro meandr.pro Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +6
    live the dream
    Зимние ягоды, meandr.pro meandr.pro
    Зимние ягоды, meandr.pro meandr.pro Гостиная в классическом стиле
    Зимние ягоды, meandr.pro meandr.pro Гостиная в классическом стиле
    +10
    Зимние ягоды
    Мужское пространство, meandr.pro meandr.pro Гостиная в стиле минимализм
    Мужское пространство, meandr.pro meandr.pro Гостиная в стиле минимализм
    Мужское пространство, meandr.pro meandr.pro Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +4
    Мужское пространство

    Дизайн-бюро"meandr.pro"
    - это группа единомышленников, целью сплочения которых является помочь Вам наполнить смыслом то пространство, которое Вы выбрали  для себя, будь то собственный дом или квартира, а так же Мы занимаемся дизайном и организацией пространства общественных и торговых  помещений.

    Основатель дизайн-бюро ” Meandr.pro” и арт-директор Агафонова Юлия

    1990-1994 окончила Краснодарское художественное училище

    1994-2000 окончила Московскую художественно-промышленную  академию им. С.Г. Строганова

    Услуги
    дизайн общественных и частных помещений
    Регионы обслуживания
    Краснодар, г.Москва и Краснодарский край
    Награды компании
    финалист Pinwin
    Адрес
    350018 Краснодар
    Россия
    +7-9615949189 www.meandr.pro
    Законное владение

    Индивидуальный предпринематель

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