Дизайн-бюро"meandr.pro"
- это группа единомышленников, целью сплочения которых является помочь Вам наполнить смыслом то пространство, которое Вы выбрали для себя, будь то собственный дом или квартира, а так же Мы занимаемся дизайном и организацией пространства общественных и торговых помещений.
Основатель дизайн-бюро ” Meandr.pro” и арт-директор Агафонова Юлия
1990-1994 окончила Краснодарское художественное училище
1994-2000 окончила Московскую художественно-промышленную академию им. С.Г. Строганова
- Услуги
- дизайн общественных и частных помещений
- Регионы обслуживания
- Краснодар, г.Москва и Краснодарский край
- Награды компании
- финалист Pinwin
- Адрес
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350018 Краснодар
Россия
+7-9615949189 www.meandr.pro
Индивидуальный предпринематель