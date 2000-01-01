Дизайн-бюро"meandr.pro"

- это группа единомышленников, целью сплочения которых является помочь Вам наполнить смыслом то пространство, которое Вы выбрали для себя, будь то собственный дом или квартира, а так же Мы занимаемся дизайном и организацией пространства общественных и торговых помещений.

Основатель дизайн-бюро ” Meandr.pro” и арт-директор Агафонова Юлия

1990-1994 окончила Краснодарское художественное училище

1994-2000 окончила Московскую художественно-промышленную академию им. С.Г. Строганова