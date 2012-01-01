Занимаемся дизайном интерьера и архитектурным проектированием.
- Услуги
- дизайном интерьера и архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Беларусь и Россия и grodno
- Награды компании
- 2012 – Международный студенческий конкурс
Мультикомфортный дом Isover 2012:
- Диплом за проект индивидуального дома
- 2013 – Национальный фестиваль
Архитектурный Минск, республиканский конкурс проектов по специальностям
Архитектураи
Архитектурный дизайн:
- Диплом за лучший проект в номинации
Архитектурный дизайн
- 2013, 2014, 2015 – лауреаты Ежегодного белорусского фестиваля-конкурса дизайна и архитектуры
Belarus design award
- 2012 – Международный студенческий конкурс
- Адрес
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ул. Дзержинского 133а-71
230005 Grodno
Беларусь
+375-298877504 deconova-s.jimdo.com
Законное владение
Беларусь. г.Гродно. ул. Дзержинского 133а-71