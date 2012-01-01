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Deconova-s
Дизайнеры интерьера Grodno
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Отзыв (4)
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    • Занимаемся дизайном интерьера и архитектурным проектированием.

    Услуги
    дизайном интерьера и архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Беларусь и Россия и grodno
    Награды компании
    • 2012 – Международный студенческий конкурс Мультикомфортный дом Isover 2012:
    • Диплом за проект индивидуального дома
    • 2013 – Национальный фестиваль Архитектурный Минск , республиканский конкурс проектов по специальностям Архитектура и Архитектурный дизайн:
    • Диплом за лучший проект в номинации Архитектурный дизайн
    • 2013, 2014, 2015 – лауреаты Ежегодного белорусского фестиваля-конкурса дизайна и архитектуры Belarus design award
    Адрес
    ул. Дзержинского 133а-71
    230005 Grodno
    Беларусь
    +375-298877504 deconova-s.jimdo.com
    Законное владение

    Беларусь. г.Гродно. ул. Дзержинского 133а-71

    Отзыв

    Карина Таранко
    больше 1 года назад
    Павел Сидорович
    около 2 лет назад
    Valerie
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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