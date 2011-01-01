Архитектурное бюро «Архстрой» было основано двумя успешными архитекторами, Иваном Качаловым и Игорем Метёлкиным, авторами таких проектов как Ресторан SIBERIA Moscow, офисное пространство для «Газпром Нефть» и многие другие. Всего в портфолио основателей более 100 воплощенных проектов.
Сегодня в компании работает команда профессиональных дизайнеров и архитекторов, которая обладает опытом и ресурсами для решения любой архитектурной задачи.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн-нтерьера
- Комплексное управление проектом.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Италия
- Франция
- Англия
- США
- Москва
- Награды компании
- Участие в различных проектах
- 2010 – Совместно с НА (Новые архитекторы, www.newarchitects.ru) «Архитектурное бюро Ивана Качалова» приняло участие ежегодной Архитектурной гольф премии, вышло в финал и заняло 1 место. Главный приз — поездка в Нью-Йорк для ознакомления с американскими шедеврами архитектуры.
- 2010 – участие в телевизионной программе на НТВ «Дачный ответ» с проектом «Беседка-Яхта»
- 2011 – бюро награждено дипломом в открытом архитектурном конкурсе
- «Archidea 2011» г. Казань.
- 2011 – участие в телевизионной программе на НТВ «Квартирный вопрос» с проектом кухни.
- 2011 – АБ Ивана Качалова заняло 1 место на выставке в Доме на Брестской в номинации
Предмет в ландшафтес проектом
Беседка-яхта.
- 2012 – участие в телевизионной программе на НТВ «Квартирный вопрос» с проектом кабинета.
- 2013 – номинант Interia Awards в номинации «Новаторство. Общественный интерьер» с проектом офиса строительной компании.
- 2014 – Победитель Interia Awards в номинации «Традиции. Общественный интерьер» с проектом ресторана Siberia Moscow.
- 2017 – Победитель ADD Awards 2017
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- Адрес
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Большой Саввинский переулок, д.12, к.5
119435 Москва
Россия
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