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ООО АРХСТРОЙ
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Зигзаг удачи, ООО АРХСТРОЙ ООО АРХСТРОЙ
    Зигзаг удачи, ООО АРХСТРОЙ ООО АРХСТРОЙ
    Зигзаг удачи, ООО АРХСТРОЙ ООО АРХСТРОЙ
    +14
    Зигзаг удачи

    Архитектурное бюро «Архстрой» было основано двумя успешными архитекторами, Иваном Качаловым и Игорем Метёлкиным, авторами таких проектов как Ресторан SIBERIA Moscow, офисное пространство для «Газпром Нефть» и многие другие. Всего в портфолио основателей более 100 воплощенных проектов.

    Сегодня в компании работает команда профессиональных дизайнеров и архитекторов, которая обладает опытом и ресурсами для решения любой архитектурной задачи.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн-нтерьера
    • Комплексное управление проектом.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Италия
    • Франция
    • Англия
    • США
    • Москва
    Награды компании
    • Участие в различных проектах
    • 2010 – Совместно с НА (Новые архитекторы, www.newarchitects.ru) «Архитектурное бюро Ивана Качалова» приняло участие ежегодной Архитектурной гольф премии, вышло в финал и заняло 1 место. Главный приз — поездка в Нью-Йорк для ознакомления с американскими шедеврами архитектуры.
    • 2010 – участие в телевизионной программе на НТВ «Дачный ответ» с проектом «Беседка-Яхта»
    • 2011 – бюро награждено дипломом в открытом архитектурном конкурсе
    • «Archidea 2011» г. Казань.
    • 2011 – участие в телевизионной программе на НТВ «Квартирный вопрос» с проектом кухни.
    • 2011 – АБ Ивана Качалова заняло 1 место на выставке в Доме на Брестской в номинации Предмет в ландшафте с проектом Беседка-яхта.
    • 2012 – участие в телевизионной программе на НТВ «Квартирный вопрос» с проектом кабинета.
    • 2013 – номинант Interia Awards в номинации «Новаторство. Общественный интерьер» с проектом офиса строительной компании.
    • 2014 – Победитель Interia Awards в номинации «Традиции. Общественный интерьер» с проектом ресторана Siberia Moscow.
    • 2017 – Победитель ADD Awards 2017
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    Адрес
    Большой Саввинский переулок, д.12, к.5
    119435 Москва
    Россия
    +7-9257715269 archstroi.ru
    Законное владение

    г.Москва, Большой Раввинский переулок, д.12, к.5

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