Архитектурное бюро «Архстрой» было основано двумя успешными архитекторами, Иваном Качаловым и Игорем Метёлкиным, авторами таких проектов как Ресторан SIBERIA Moscow, офисное пространство для «Газпром Нефть» и многие другие. Всего в портфолио основателей более 100 воплощенных проектов.

Сегодня в компании работает команда профессиональных дизайнеров и архитекторов, которая обладает опытом и ресурсами для решения любой архитектурной задачи.