Юникли - это студия архитектуры, дизайна мебели и интерьеров, основанная в 2012 году.

Вместе с нашими клиентами мы придумываем и создаем здания, концепции внутреннего дизайна и ландшафтов, предметы мебели и декора. Мы мыслим вне рамок одной дисциплины. Мы создаем решения, которые помогают вам обрести гармоничный и неповторимый стиль.