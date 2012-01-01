Юникли - это студия архитектуры, дизайна мебели и интерьеров, основанная в 2012 году.
Вместе с нашими клиентами мы придумываем и создаем здания, концепции внутреннего дизайна и ландшафтов, предметы мебели и декора. Мы мыслим вне рамок одной дисциплины. Мы создаем решения, которые помогают вам обрести гармоничный и неповторимый стиль.
- Услуги
- предметный дизайн
- разработка дизайн-проекта (марка АИ
- архитектурные интерьеры)
- ремонтно-отделочные работы
- декорирование интерьера
- авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- РФ и Москва
- Награды компании
- 2 место в конкурсе
Точка сходана создание инсталляции на Земляном Валу у ТЦ Атриум.
- 2 место в конкурсе
- Адрес
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ул. Нахимовский проспект, д. 24 с. 4
117218 Москва
Россия
+7-9161452993 uniquely.ru
Законное владение
117218, г.Москва, ул. Нахимовский проспект, д. 24 с. 4