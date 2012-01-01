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Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Мансарда в загородном доме, Uniquely Uniquely Гостиные в эклектичном стиле
    Мансарда в загородном доме, Uniquely Uniquely Гостиные в эклектичном стиле
    Мансарда в загородном доме, Uniquely Uniquely Гостиные в эклектичном стиле
    +4
    Мансарда в загородном доме

    Юникли - это студия архитектуры, дизайна мебели и интерьеров, основанная в 2012 году.

    Вместе с нашими клиентами мы придумываем и создаем здания, концепции внутреннего дизайна и ландшафтов, предметы мебели и декора. Мы мыслим вне рамок одной дисциплины. Мы создаем решения, которые помогают вам обрести гармоничный и неповторимый стиль.

    Услуги
    • предметный дизайн
    • разработка дизайн-проекта (марка АИ
    • архитектурные интерьеры)
    • ремонтно-отделочные работы
    • декорирование интерьера
    • авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Награды компании
    • 2 место в конкурсе Точка схода на создание инсталляции на Земляном Валу у ТЦ Атриум.
    Адрес
    ул. Нахимовский проспект, д. 24 с. 4
    117218 Москва
    Россия
    +7-9161452993 uniquely.ru
    Законное владение

    117218, г.Москва, ул. Нахимовский проспект, д. 24 с. 4

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