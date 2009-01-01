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Проекты
- Услуги
- дизайн проекты жилых и общественных интерьеров
- Регионы обслуживания
- Россия
- Награды компании
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- 2014 Победитель Второй Интерьерной премии Домашнего
- журнала Home&Family в номинации квартиры.
- 2013 Диплом победителя он-лайн конкурса «PINWIN» 3-го сезона в номинации «Лучший ресторан, кафе, бар» за проект SKY.
- 2013 Сертификат участника курса повышения квалификации HO.RE.CA. DESIGN в Милане.
- 2013 Победитель конкурса на лучший дизайн-проект интерьера с использованием новых коллекций электроустановочного оборудования LivingLight торговой марки Bticino, за проект «Французский шик».
- 2013 Диплом от журнала HiHome в номинации «Талантливый человек талантлив во всем».
- 2013 Свидетельство об участии в он-лайн мастер-классе «Технологический процесс и материалы в работе архитектурной мастерской Рона Арада», Оксфорд.
- 2012 Номинант SALON INTERIOR AWARDS 2012 в номинации «Общественные интерьеры» за проект ресторана SKY.
- 2012 Номинант SALON INTERIOR AWARDS 2012 «Дизайн-проект» за проект ресторана и номера-каюты круизного теплохода «Рахманинов».
- 2012 Сертификат финалиста конкурса французской компании Lampe Berger и специальный приз ELLE DECORATION RUSSIA за дизайн ароматической лампы «Коралловый риф».
- 2012 Победитель конкурса на лучший дизайн-проект интерьера с использованием новых коллекций электроустановочного оборудования Axolute White Solutions и Аxolute Eteris от итальянского бренда Bticino, за проект «Современный дом в Таганроге».
- 2012 Человек года в номинации «Дизайн» по версии «ТОП 35» журнала «Собака.ру» за уникальный в своем роде проект мужского салона «Барбершоп».
- 2012 Финалист международного конкурса PINWIN.
- 2012 Сертификат участника мастер-класса «Современный британский дизайн и английская классика» от успешного практикующего британского дизайнера интерьера Daniel Hopwood.
- 2011 Диплом 2-й степени немецкой компании JAB ANSTOETZ совместно с компанией «Обоинн и Шторц» за лучший дизайн авторского ковра.
- 2009 Диплом номинанта «Международная Архитектурная премия (АРХИП) 2009» от SALON-interior в разделе «Жилой интерьер» в номинации «Традиции» за проект квартиры в Сочи «Акцент на прозрачное».
- 2009 Член Союза дизайнеров России.
- 2009 Диплом 1-й степени Южно-Российского фестиваля дизайна «ЗОЛОТОЙ МОСТ 2009» в номинации «Дизайн Интерьеров» за проект бутика DIDIER PARAKIAN – «Невесомая классика».
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- Адрес
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Текучева 139a 3этаж
344018 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9034355204
www.annashemuratova.com