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INTERIERIUM
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • дизайн интерьра квартиры 120 кв.м., INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
    дизайн интерьра квартиры 120 кв.м., INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
    дизайн интерьра квартиры 120 кв.м., INTERIERIUM INTERIERIUM Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +3
    дизайн интерьра квартиры 120 кв.м.
    дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Кухня в стиле минимализм
    дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Ванная комната в стиле минимализм
    дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
    +3
    дизайн интерьера квартиры
    дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле модерн
    дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле модерн
    дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Кухня в стиле модерн
    +3
    дизайн интерьера квартиры
    квартира 60 кв метров, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
    квартира 60 кв метров, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
    квартира 60 кв метров, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
    +10
    квартира 60 кв метров
    Дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле модерн
    Дизайн интерьера квартиры, INTERIERIUM INTERIERIUM Кухня в стиле модерн
    +21
    Дизайн интерьера квартиры
    Дизайн интерьера квартиры однушки, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера квартиры однушки, INTERIERIUM INTERIERIUM Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн интерьера квартиры однушки, INTERIERIUM INTERIERIUM Кухня в стиле минимализм
    +10
    Дизайн интерьера квартиры однушки
    Показать все 8 проекты

    Дизайн-бюро INTERIERIUM - творческое объединение профессиональных

    архитекторов и дизайнеров, имеющих опыт работы во всех сферах связанных с проектированием, дизайном и декорированием.

    Работая над тем или иным проектом, будь то дизайн квартиры или проект частного жилого дома, ресторана, офиса, магазина, торгового комплекса, мы стремится максимально выполнить требования и пожелания заказчика, при этом выдать качественный продукт, с профессиональным подходом к каждой детали и к каждому техническому решению. Большой опыт работы наших специалистов позволяет еще на стадии эскизного проектирования снабдить заказчика багажом важной информации, относительно всех аспектов проектируемого объекта, как технических так и эстетических.

      Мы работаем в любом стиле, знаем все о последних тенденциях мировой моды и используем самые передовые технологии.

    Услуги
    • Дизайн интерьера частных
    • общественных
    • коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Москва Москва
    Россия
    +7-9257077088 www.interierium.com

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