Дизайн-бюро INTERIERIUM - творческое объединение профессиональных

архитекторов и дизайнеров, имеющих опыт работы во всех сферах связанных с проектированием, дизайном и декорированием.

Работая над тем или иным проектом, будь то дизайн квартиры или проект частного жилого дома, ресторана, офиса, магазина, торгового комплекса, мы стремится максимально выполнить требования и пожелания заказчика, при этом выдать качественный продукт, с профессиональным подходом к каждой детали и к каждому техническому решению. Большой опыт работы наших специалистов позволяет еще на стадии эскизного проектирования снабдить заказчика багажом важной информации, относительно всех аспектов проектируемого объекта, как технических так и эстетических.

Мы работаем в любом стиле, знаем все о последних тенденциях мировой моды и используем самые передовые технологии.