Студия NEUMARK известна как компания, работающая с самой интересной недвижимостью по критериям качества, местоположения и дизайна. Студия занимается проектированием интерьеров в России, США, Европе и других странах: от резиденций в Беверли Хиллз до апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге. Представительства компании находятся в России, США и Монако.

В 2014 году компания NEUMARK стала финалистом престижной премии Luxury Lifestyle Awards.

Основатели и ведущие архитекторы компании Anton Neumark и Марина Анисович добиваются результата в своих проектах благодаря исключительному вниманию к деталям. Их кредо - чистота стиля, продуманность и творческая целостность. В команде NEUMARK работают высококлассные профессионалы: архитекторы, дизайнеры, инженеры и строители.

Студия NEUMARK предлагает услуги по дизайну домов, апартаментов, резиденций, офисов, бутиков, отелей. Дизайнеры студии работают в разных стилях - от современного minimal и luxury до ар-деко, toscano (средиземноморского), а также английской и американской классики.

Партнерами компании являются известные российские, британские и итальянские подрядчики и производители эксклюзивной мебели, которые вместе с дизайнерами и архитекторами NEUMARK добиваются самого лучшего результата.

"Каждому клиенту в разных точках мира мы предлагаем именно то, что он хочет видеть в своём доме или коммерческой недвижимости. Нашими клиентами являются люди, которые любят стиль и ценят качество", - Anton Neumark, основатель и ведущий дизайнер студии NEUMARK.

Компания NEUMARK осуществляет полный менеджмент проекта по принципу - работа "под ключ" - от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта:

- создание дизайн-проекта;

- оценка бюджета;

- выбор подрядчика;

- проведение сравнительного анализа смет;

- осуществление контроля за строительством;

- заказ материалов и мебели;

- контроль качества выполняемых работ.

"Мы очень любим своё дело, и относимся к каждому проекту так, как если бы создавали его для себя. С нами Вы всегда можете быть уверены, что ни одна деталь не останется без внимания", - Марина Анисович, креативный директор и соучредитель студии NEUMARK.

Студия NEUMARK возьмёт на себя все сложности Вашего ремонта. Результатом станет уникальный дизайн, эффективно и качественно воплощенный в жизнь.