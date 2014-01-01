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NEUMARK
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дом в Тайджоу, Китай, NEUMARK NEUMARK Столовая комната в стиле минимализм
    Дом в Тайджоу, Китай, NEUMARK NEUMARK Столовая комната в стиле минимализм
    Дом в Тайджоу, Китай, NEUMARK NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    +34
    Дом в Тайджоу, Китай
    Апартаменты в Привилегии. Privilege Residence, NEUMARK NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    Апартаменты в Привилегии. Privilege Residence, NEUMARK NEUMARK Кухня в стиле минимализм
    Апартаменты в Привилегии. Privilege Residence, NEUMARK NEUMARK Кухня в стиле минимализм
    +19
    Апартаменты в Привилегии. Privilege Residence
    Penthouse at the Estates at Acqualina. Пентхаус в Estates at Acqualina., NEUMARK NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    Penthouse at the Estates at Acqualina. Пентхаус в Estates at Acqualina., NEUMARK NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    Penthouse at the Estates at Acqualina. Пентхаус в Estates at Acqualina., NEUMARK NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Penthouse at the Estates at Acqualina. Пентхаус в Estates at Acqualina.
    Apartments in Aurora, Miami. Квартира в Aurora, Miami., NEUMARK NEUMARK Столовая комната в стиле минимализм
    Apartments in Aurora, Miami. Квартира в Aurora, Miami., NEUMARK NEUMARK Гостиная в стиле минимализм
    Apartments in Aurora, Miami. Квартира в Aurora, Miami., NEUMARK NEUMARK Кухня в стиле минимализм
    +15
    Apartments in Aurora, Miami. Квартира в Aurora, Miami.
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., NEUMARK NEUMARK Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., NEUMARK NEUMARK Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    House in Barvikha. Дом в Барвихе., NEUMARK NEUMARK Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +105
    House in Barvikha. Дом в Барвихе.
    Beverly Park Residence. Частный дом в Beverly Park., NEUMARK NEUMARK Винный погреб в стиле минимализм
    Beverly Park Residence. Частный дом в Beverly Park., NEUMARK NEUMARK Ванная комната в стиле минимализм
    Beverly Park Residence. Частный дом в Beverly Park., NEUMARK NEUMARK Ванная комната в стиле минимализм
    +12
    Beverly Park Residence. Частный дом в Beverly Park.
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    Студия NEUMARK известна как компания, работающая с самой интересной недвижимостью по критериям качества, местоположения и дизайна. Студия занимается проектированием интерьеров в России, США, Европе и других странах: от резиденций в Беверли Хиллз  до апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге.  Представительства компании находятся в России, США и Монако. 

    В 2014 году компания NEUMARK  стала финалистом престижной премии Luxury Lifestyle Awards. 

    Основатели и ведущие архитекторы компании Anton Neumark и Марина Анисович добиваются результата в своих проектах благодаря исключительному вниманию к деталям. Их кредо - чистота стиля, продуманность и творческая целостность. В команде NEUMARK  работают высококлассные профессионалы: архитекторы, дизайнеры, инженеры и строители.

    Студия NEUMARK  предлагает услуги по дизайну домов, апартаментов, резиденций, офисов, бутиков, отелей. Дизайнеры студии работают в разных стилях - от современного minimal и luxury до ар-деко, toscano (средиземноморского), а также английской и американской классики. 

    Партнерами компании являются известные российские, британские и итальянские подрядчики и производители эксклюзивной мебели, которые вместе с дизайнерами и архитекторами NEUMARK  добиваются самого лучшего результата.

    "Каждому клиенту в разных точках мира мы предлагаем именно то, что он хочет видеть в своём доме или коммерческой  недвижимости. Нашими клиентами являются люди, которые любят стиль и ценят качество", - Anton Neumark, основатель и ведущий дизайнер студии NEUMARK.

    Компания NEUMARK  осуществляет полный менеджмент проекта по принципу - работа "под ключ" - от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта:

    - создание дизайн-проекта;

    - оценка бюджета;

    - выбор подрядчика;

    - проведение сравнительного анализа смет;

    - осуществление контроля за строительством;

    - заказ материалов и мебели;

    - контроль качества выполняемых работ.

    "Мы очень любим своё дело, и относимся к каждому проекту так, как если бы создавали его для себя. С нами Вы всегда можете быть уверены, что ни одна деталь не останется без внимания", - Марина Анисович, креативный директор и соучредитель студии NEUMARK.

    Студия NEUMARK  возьмёт на себя все сложности Вашего ремонта. Результатом станет уникальный дизайн, эффективно и качественно воплощенный в жизнь.

    Регионы обслуживания
    • Россия
    • сша
    • европа
    • Санкт-Петербург
    • Москва
    • Санкт-Петербург, Россия
    Награды компании
    Финалист престижной премии Luxury Lifestyle Awards 2014
    Адрес
    Большой пр. ПС 25
    197198 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-8129087053 www.neumarkarchitects.com
    Законное владение

    www.neumarkarchitects.com

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