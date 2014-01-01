BeInDesign - архитектурная мастерская, оказывающая услуги в области проектирования, архитектуры, дизайна и декора, реализации объектов под "ключ".

Мы специализируемся на проектировании и создании интерьеров квартир, загородных домов, офисов, гостиниц и ресторанов.

При этом компания работает над проектами разного масштаба: от разработки проектов малоэтажных зданий до создания внутренней архитектуры и дизайна интерьеров частных резиденций и представительских офисов, декорирования и обновления интерьеров отдельных квартир.

За время существования мастерской у нас сложилась творческая команда высокопрофессиональных сотрудников, среди которых архитекторы, декораторы, инженеры, менеджеры. Все это позволяет нам выполнять проекты любой сложности и стилистических решений “под ключ”.