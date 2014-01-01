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BEINDESIGN
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект дома на рублево-успенском шоссе в стиле минимализм, 1000m2, BEINDESIGN BEINDESIGN Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Проект дома на рублево-успенском шоссе в стиле минимализм, 1000m2, BEINDESIGN BEINDESIGN Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Проект дома на рублево-успенском шоссе в стиле минимализм, 1000m2, BEINDESIGN BEINDESIGN Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +3
    Проект дома на рублево-успенском шоссе в стиле минимализм, 1000m2
    Проект дома коттеджный поселок "Пестово", 700м2, BEINDESIGN BEINDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    Проект дома коттеджный поселок "Пестово", 700м2, BEINDESIGN BEINDESIGN Столовая комната в эклектичном стиле
    Проект дома коттеджный поселок "Пестово", 700м2, BEINDESIGN BEINDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    +4
    Проект дома коттеджный поселок "Пестово", 700м2
    Проект ресторана Shahane, 400m2, BEINDESIGN BEINDESIGN Конференц-центры в азиатском стиле
    Проект ресторана Shahane, 400m2, BEINDESIGN BEINDESIGN Конференц-центры в азиатском стиле
    Проект ресторана Shahane, 400m2
    Частный дом, коттеджный поселок "Стольный", BEINDESIGN BEINDESIGN Ванная в классическом стиле
    Частный дом, коттеджный поселок "Стольный", BEINDESIGN BEINDESIGN Ванная в классическом стиле
    Частный дом, коттеджный поселок "Стольный", BEINDESIGN BEINDESIGN Детская комнатa в классическом стиле
    +12
    Частный дом, коттеджный поселок "Стольный"
    Концепция гостиницы Bayron, BEINDESIGN BEINDESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле
    Концепция гостиницы Bayron, BEINDESIGN BEINDESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле
    Концепция гостиницы Bayron, BEINDESIGN BEINDESIGN Конференц-центры в эклектичном стиле
    +9
    Концепция гостиницы Bayron
    Частный дом, Новые Вешки, гостиная, BEINDESIGN BEINDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    Частный дом, Новые Вешки, гостиная, BEINDESIGN BEINDESIGN Гостиная в классическом стиле
    Частный дом, Новые Вешки, гостиная, BEINDESIGN BEINDESIGN Гостиные в эклектичном стиле
    +3
    Частный дом, Новые Вешки, гостиная

    BeInDesign - архитектурная мастерская, оказывающая услуги в области проектирования, архитектуры, дизайна и декора, реализации объектов под "ключ".

    Мы специализируемся на проектировании и создании интерьеров  квартир, загородных домов, офисов, гостиниц и ресторанов.

    При этом компания работает над проектами разного масштаба: от разработки проектов малоэтажных зданий до создания внутренней архитектуры и дизайна интерьеров частных резиденций и представительских офисов, декорирования и обновления интерьеров отдельных квартир.

    За время существования мастерской у нас сложилась творческая команда высокопрофессиональных сотрудников, среди которых архитекторы, декораторы, инженеры, менеджеры. Все это позволяет нам выполнять проекты любой сложности и стилистических решений “под ключ”.

    Услуги
    • Проектирование
    • архитектура
    • дизайн и декорирование
    • реализация объектов под ключ
    Регионы обслуживания
    Москва и London
    Адрес
    центр дизайна Arptplay
    105120 Москва
    Россия
    +84-997098714 www.beindesign.ru

    Отзыв

    BEINDESIGN BEINDESIGN
    дизайнер
    больше 7 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2014
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    a.v.lobin a.v.lobin
    Архитектор
    больше 7 лет назад
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