Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Панченко Мария
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Офис для компании платежных систем. Переговорная, Панченко Мария Панченко Мария Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис для компании платежных систем. Переговорная, Панченко Мария Панченко Мария Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис для компании платежных систем. Переговорная, Панченко Мария Панченко Мария Конференц-центры в стиле минимализм
    +3
    Офис для компании платежных систем. Переговорная
    Спальня для молодой девушки, Панченко Мария Панченко Мария Спальня в стиле минимализм
    Спальня для молодой девушки, Панченко Мария Панченко Мария Спальня в стиле минимализм
    Спальня для молодой девушки, Панченко Мария Панченко Мария Спальня в стиле минимализм
    +4
    Спальня для молодой девушки
    Игровая комната для двух детей, Панченко Мария Панченко Мария Детская комнатa в скандинавском стиле
    Игровая комната для двух детей, Панченко Мария Панченко Мария Детская комнатa в скандинавском стиле
    Игровая комната для двух детей, Панченко Мария Панченко Мария Детская комнатa в скандинавском стиле
    +4
    Игровая комната для двух детей
    Спальня в загородном коттедже, Панченко Мария Панченко Мария Спальня в стиле минимализм
    Спальня в загородном коттедже, Панченко Мария Панченко Мария Спальня в стиле минимализм
    Спальня в загородном коттедже, Панченко Мария Панченко Мария Спальня в стиле минимализм
    +1
    Спальня в загородном коттедже
    Офис для компании платежных систем. Зона ресепшн, Панченко Мария Панченко Мария Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис для компании платежных систем. Зона ресепшн, Панченко Мария Панченко Мария Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис для компании платежных систем. Зона ресепшн, Панченко Мария Панченко Мария Конференц-центры в стиле минимализм
    +3
    Офис для компании платежных систем. Зона ресепшн
    Комната для новорожденного, Панченко Мария Панченко Мария Детская комнатa в скандинавском стиле
    Комната для новорожденного, Панченко Мария Панченко Мария Детская комнатa в скандинавском стиле
    Комната для новорожденного, Панченко Мария Панченко Мария Детская комнатa в скандинавском стиле
    +4
    Комната для новорожденного
    Показать все 8 проекты

    Меня зовут Мария Панченко, я занимаюсь проектированием частных и общественных интерьеров. 

    На мой взгляд, для успешного сотрудничества дизайнеру, в некотором смысле, важно установить контакт с клиентом и настроиться на «одну волну». При проектировании нужно принимать во внимание не только эргономику помещения и эстетическую составляющую, но и образ жизни семьи, привычки, стилистические предпочтения.

    Также я всегда стараюсь учитывать все пожелания своих клиентов, даже если они трудно исполнимы. Ведь для меня главной задачей является создание стильного, комфортного и уютного интерьера для Вас и Вашей семьи.

    Услуги
    Разработка и реализация дизайн-проектов жилых и общественных пространств. Декорирование готовых интерьеров. Ведение авторского надзора. Комплектация проектов.
    Регионы обслуживания
    Россия и СНГ
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9052842693 www.pm-design.ru
      Add SEO element