Меня зовут Мария Панченко, я занимаюсь проектированием частных и общественных интерьеров.
На мой взгляд, для успешного сотрудничества дизайнеру, в некотором смысле, важно установить контакт с клиентом и настроиться на «одну волну». При проектировании нужно принимать во внимание не только эргономику помещения и эстетическую составляющую, но и образ жизни семьи, привычки, стилистические предпочтения.
Также я всегда стараюсь учитывать все пожелания своих клиентов, даже если они трудно исполнимы. Ведь для меня главной задачей является создание стильного, комфортного и уютного интерьера для Вас и Вашей семьи.
- Услуги
- Разработка и реализация дизайн-проектов жилых и общественных пространств. Декорирование готовых интерьеров. Ведение авторского надзора. Комплектация проектов.
- Регионы обслуживания
- Россия и СНГ
- Адрес
-
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9052842693 www.pm-design.ru