Меня зовут Мария Панченко, я занимаюсь проектированием частных и общественных интерьеров.

На мой взгляд, для успешного сотрудничества дизайнеру, в некотором смысле, важно установить контакт с клиентом и настроиться на «одну волну». При проектировании нужно принимать во внимание не только эргономику помещения и эстетическую составляющую, но и образ жизни семьи, привычки, стилистические предпочтения.

Также я всегда стараюсь учитывать все пожелания своих клиентов, даже если они трудно исполнимы. Ведь для меня главной задачей является создание стильного, комфортного и уютного интерьера для Вас и Вашей семьи.