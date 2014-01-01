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AGTC01
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Интерактивные модули, AGTC01 AGTC01 Гидромассажная ванна Бетон Бежевый
    Интерактивные модули, AGTC01 AGTC01 Балкон и терраса в стиле минимализм Бетон Бежевый
    Интерактивные модули, AGTC01 AGTC01 Детская комнатa в стиле минимализм Бетон Бежевый
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    Интерактивные модули
    Малые Карелы, AGTC01 AGTC01 Дома с террасами Дерево Белый
    Малые Карелы, AGTC01 AGTC01 Срубы Дерево Белый
    Малые Карелы, AGTC01 AGTC01 Дома с террасами Дерево Красный
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    Малые Карелы
    Коттедж Radiator, AGTC01 AGTC01 Лестницы
    Коттедж Radiator, AGTC01 AGTC01 Лестницы
    Коттедж Radiator
    Коттедж Miloradovo Castl , AGTC01 AGTC01 Полы
    Коттедж Miloradovo Castl , AGTC01 AGTC01 Полы
    Коттедж Miloradovo Castl
    Ледовый Дворец, AGTC01 AGTC01 Полы
    Ледовый Дворец
    Коттедж АСС, AGTC01 AGTC01
    Коттедж АСС, AGTC01 AGTC01
    Коттедж АСС, AGTC01 AGTC01
    Коттедж АСС
    Показать все 10 проекты
    Компания успешно работает с 2014 года, объединив специалистов различных профессий: архитекторов, дизайнеров, скульпторов, инженеров, строителей разного профиля и других.Мы предлагаем полный комплекс услуг в области проектирования и строительства общественных зданий и сооружений (торговые и бизнес-центры, многофункциональные комплексы, спортивные объекты, гостиницы, банки, мосты и др.), жилых домов, промышленных зданий и сооружений (заводы, ангары и др.). А также выполняем реконструкцию зданий и их обследование.Наши дизайнеры разрабатывают интерьеры жилых и общественных пространств, выполняют декор и комплектуют объекты мебелью, в том числе столярными изделиями из дуба, ясеня и других ценных пород древесины, выполненных на собственном производстве. Мы являемся дилерами основных строительных и отделочных материалов: кирпича, термоблоков, мрамора, керамогранита, песчаника, арматуры, нержавеющих сеток для фасадов зданий и декорирования внутри помещений, керамической плитки и др.Наша компания активно участвует в международных конкурсах и выставках и за время существования спроектировала и реализовала множество объектов недвижимости
    Услуги
    Архитектурное проектирование. Строительство
    Регионы обслуживания
    Москва и МО и Москва, Россия
    Адрес
    Москва
    107023 Москва, Россия
    Россия
    +7-9262763121 agtc01.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 21

    Отзыв

    Vasy
    Приятно иметь дело с толковым человеком!
    около 4 лет назад
    yasya splash
    Было много переделок в проекте, порадовало что все замечания были устранены бесплатно. Планирую и по строительству работать с этой компанией!
    больше 4 лет назад
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