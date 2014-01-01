Компания успешно работает с 2014 года, объединив специалистов различных профессий: архитекторов, дизайнеров, скульпторов, инженеров, строителей разного профиля и других.Мы предлагаем полный комплекс услуг в области проектирования и строительства общественных зданий и сооружений (торговые и бизнес-центры, многофункциональные комплексы, спортивные объекты, гостиницы, банки, мосты и др.), жилых домов, промышленных зданий и сооружений (заводы, ангары и др.). А также выполняем реконструкцию зданий и их обследование.Наши дизайнеры разрабатывают интерьеры жилых и общественных пространств, выполняют декор и комплектуют объекты мебелью, в том числе столярными изделиями из дуба, ясеня и других ценных пород древесины, выполненных на собственном производстве. Мы являемся дилерами основных строительных и отделочных материалов: кирпича, термоблоков, мрамора, керамогранита, песчаника, арматуры, нержавеющих сеток для фасадов зданий и декорирования внутри помещений, керамической плитки и др.Наша компания активно участвует в международных конкурсах и выставках и за время существования спроектировала и реализовала множество объектов недвижимости

Услуги Архитектурное проектирование. Строительство Регионы обслуживания Москва и МО и Москва, Россия Адрес Москва

107023 Москва, Россия

Россия

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