Студия архитектурного проектирования и 3D визуализации.

Проектирование жилых, общественных и промышленных зданий . Фотореалистичные 3D-визуализации любой сложности.

О нашей компании:

•МЫ - КОМАНДА АРХИТЕКТОРОВ , ДИЗАЙНЕРОВ и МОДЕЛЛЕРОВ

•БОЛЕЕ 8 ЛЕТ ОПЫТА В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

•РАБОТАЕМ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО ПАЙПЛАЙНА - ОТ ИДЕИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ

•ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Студия ArchiViz Вам предлагает:

- решение задач командой опытных специалистов;

- выполнение Вашего проекта в кратчайшие сроки;

- гарантию качества - мы дорожим своей репутацией, а также любим свою работу!

- программу лояльности для клиентов (бонусы, скидки и другие плюшки);

- персонального project-менеджера, отвечающего за ход выполнения Вашего проекта на всех его этапах;

- прозрачную ценовую политику на реализацию проекта без лишних переплат.