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ArchiViz
Архитекторы Харьков
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    Студия архитектурного проектирования и 3D визуализации. 

    Проектирование жилых, общественных и промышленных зданий . Фотореалистичные 3D-визуализации любой сложности. 

    О нашей компании:

    •МЫ - КОМАНДА АРХИТЕКТОРОВ , ДИЗАЙНЕРОВ и МОДЕЛЛЕРОВ

    •БОЛЕЕ 8 ЛЕТ ОПЫТА В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА 

    •РАБОТАЕМ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО ПАЙПЛАЙНА - ОТ ИДЕИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

    •ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

    Студия ArchiViz Вам предлагает: 

    - решение задач командой опытных специалистов;

    - выполнение Вашего проекта в кратчайшие сроки;

    - гарантию качества - мы дорожим своей репутацией, а также любим свою работу! 

    - программу лояльности для клиентов (бонусы, скидки и другие плюшки);

    - персонального project-менеджера, отвечающего за ход выполнения Вашего проекта на всех его этапах;

    - прозрачную ценовую политику на реализацию проекта без лишних переплат.

    Услуги
    • Архитектурное и ландшафтное проектирование
    • дизайн интерьера
    • создание фотореалистичных 3D-визуализаций
    • сферических панорам и облетов 360°
    • моделирование объектов любой сложности
    • анимация процесса строительства
    • презентации объектов недвижимости в Unreal Engine (VR).
    Регионы обслуживания
    Все страны и Харьков
    Адрес
    Ул. Клочковская, д. 111А
    61145 Харьков
    Украина
    +380-966059033 www.archiviz.biz

    Отзыв

    Елена Викторовна
    больше 1 года назад
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