Студия архитектурного проектирования и 3D визуализации.
Проектирование жилых, общественных и промышленных зданий . Фотореалистичные 3D-визуализации любой сложности.
О нашей компании:
•МЫ - КОМАНДА АРХИТЕКТОРОВ , ДИЗАЙНЕРОВ и МОДЕЛЛЕРОВ
•БОЛЕЕ 8 ЛЕТ ОПЫТА В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
•РАБОТАЕМ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО ПАЙПЛАЙНА - ОТ ИДЕИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
•ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Студия ArchiViz Вам предлагает:
- решение задач командой опытных специалистов;
- выполнение Вашего проекта в кратчайшие сроки;
- гарантию качества - мы дорожим своей репутацией, а также любим свою работу!
- программу лояльности для клиентов (бонусы, скидки и другие плюшки);
- персонального project-менеджера, отвечающего за ход выполнения Вашего проекта на всех его этапах;
- прозрачную ценовую политику на реализацию проекта без лишних переплат.
- Услуги
- Архитектурное и ландшафтное проектирование
- дизайн интерьера
- создание фотореалистичных 3D-визуализаций
- сферических панорам и облетов 360°
- моделирование объектов любой сложности
- анимация процесса строительства
- презентации объектов недвижимости в Unreal Engine (VR).
- Регионы обслуживания
- Все страны и Харьков
- Адрес
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Ул. Клочковская, д. 111А
61145 Харьков
Украина
+380-966059033 www.archiviz.biz