АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ D I A L - МОЛОДОЙ, И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, ОПЫТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.
Мы предоставляем комплекс услуг в области архитектурно-строительного проектирования многоквартирных и индивидуальных жилых домов, объектов коммерческой недвижимости, торговых центров, магазинов, офисов и других общественных зданий и сооружений. Одними из смежных направлений деятельности нашей компании являются разработка дизайна интерьеров, экстерьеров , предметов мебели, визуализация, декорирование и живопись.
- Услуги
- Концептуальная разработка архитектурных решений
- дизайн интерьеров
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Адрес
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620085 Екатеринбург
Россия
+7-9827006978 dial-ekb.ru