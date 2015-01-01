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Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Архитекторы Екатеринбург
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современная кухня в бирюзовом цвете , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Кухня в стиле минимализм МДФ Бирюзовый
    Современная кухня в бирюзовом цвете , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Кухня в стиле минимализм МДФ Бирюзовый
    Современная кухня в бирюзовом цвете , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Кухня в стиле минимализм МДФ Бирюзовый
    Современная кухня в бирюзовом цвете
    Квартира в современном стиле в ЖК Репин Парк, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
    Квартира в современном стиле в ЖК Репин Парк, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
    Квартира в современном стиле в ЖК Репин Парк, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
    +18
    Квартира в современном стиле в ЖК Репин Парк
    Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
    Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
    Коттедж в Эко стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в стиле модерн
    +2
    Коттедж в Эко стиле
    Спальня в классическом стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Спальня в классическом стиле
    Спальня в классическом стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Спальня в классическом стиле
    Спальня в классическом стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Спальня в классическом стиле
    +1
    Спальня в классическом стиле
    Балкон с барной стойкой, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Балкон и терраса в стиле модерн
    Балкон с барной стойкой, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Балкон и терраса в стиле модерн
    Балкон с барной стойкой
    Дизайн-проект гостиной-кухни в современном стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Дизайн-проект гостиной-кухни в современном стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Дизайн-проект гостиной-кухни в современном стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гостиная в стиле модерн Бежевый
    +3
    Дизайн-проект гостиной-кухни в современном стиле
    Показать все 14 проекты

    АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ  D I A L - МОЛОДОЙ, И В ТОЖЕ ВРЕМЯ, ОПЫТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ. 

    Мы предоставляем комплекс услуг в области архитектурно-строительного проектирования многоквартирных и индивидуальных жилых домов, объектов коммерческой недвижимости, торговых центров, магазинов, офисов и других общественных зданий и сооружений. Одними из смежных направлений деятельности нашей компании являются разработка дизайна интерьеров, экстерьеров , предметов мебели, визуализация, декорирование и живопись.

    Услуги
    • Концептуальная разработка архитектурных решений
    • дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    620085 Екатеринбург
    Россия
    +7-9827006978 dial-ekb.ru

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