Моя главная цель найти не клиентов, а единомышленников, людей которые так же как и я считают что интерьер должен вызывать самые сильные эмоции, радость, восторг, может быть даже страсть.

По моему убеждению дизайнер - творец, и каждый дизайн должен быть произведением искусства, а не массовым продуктом. Дизайн должен быть таким, чтобы хотелось передавать его из поколения в поколение. Для этого все строительные работы должны быть произведены идеально, а материалы должны быть качественными и имеющими свойство стареть красиво. При всем, функциональность интерьера стоит во главе, так как пространство должно отвечать всем потребностям человека.

Если вы готовы окружить себя настоящей красотой как ароматом лучших духов, тогда вам ко мне. Мы сделаем этот мир чуточку лучше.