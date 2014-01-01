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Tatiana Shishkina
Дизайнеры Владивосток
Обзор 4Проекты (4) 2Книги идей (2)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
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    • STALINKA, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Гостиные в эклектичном стиле
    STALINKA, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Гостиные в эклектичном стиле
    STALINKA, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Гостиные в эклектичном стиле
    +6
    STALINKA
    Спальня с умными технологиями, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Спальня в скандинавском стиле
    Спальня с умными технологиями, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Спальня в скандинавском стиле
    Спальня с умными технологиями, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Спальня в скандинавском стиле
    +9
    Спальня с умными технологиями
    Уютный бетон для студента, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Стены и пол в стиле лофт
    Уютный бетон для студента, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Уютный бетон для студента, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Гостиная в стиле лофт
    +11
    Уютный бетон для студента
    Гостиная в загородном доме, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Гостиная в стиле минимализм
    Гостиная в загородном доме, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Гостиная в стиле минимализм
    Гостиная в загородном доме, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Столовая комната в стиле минимализм
    +6
    Гостиная в загородном доме

    Моя главная цель найти не клиентов, а единомышленников, людей которые так же как и я считают что интерьер должен вызывать самые сильные эмоции, радость, восторг, может быть даже страсть.
    По моему убеждению дизайнер - творец, и каждый дизайн должен быть произведением искусства, а не массовым продуктом. Дизайн должен быть таким, чтобы хотелось передавать его из поколения в поколение. Для этого все строительные работы должны быть произведены идеально, а материалы должны быть качественными и имеющими свойство стареть красиво. При всем, функциональность интерьера стоит во главе, так как пространство должно отвечать всем потребностям человека.

    Если вы готовы окружить себя настоящей красотой как ароматом лучших духов, тогда вам ко мне. Мы сделаем этот мир чуточку лучше.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • ландшафтный дизайн
    • консультация с выездом на объект
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Владивосток
    • Приморский край
    • Россия
    Награды компании
    • Победитель 8 сезона международного конкурса проводимого на площадке pinwin.ru в номинации SMART & MINI
    • Победитель второго сезона премии ADD AWARDS
    • Победитель первой дальневосточной премии BARLETT INTERIOR AWARDS в 2016 году
    • Многократный финалист конкурсов на площадке pinwin.ru
    Адрес
    690000 Владивосток
    Россия
    +7-9146875579 ta-shishkina.com

    Отзыв

    korney
    Хотел оставить очень положительный отзыв о компании INROOM, делали нам дизайн-проект, авторский надзор загородного дома. Полностью довольны работой дизайнеров.
    больше 7 лет назад
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    lucky_tori
    Татьяна разрабатывала нам дизайн-проект квартиры. Проектом остались очень довольны.  Получилось единое стилевое, цветовое и гармоничное решение, исходя из наших пожеланий и предпочтений. От дизайна мы в восторге:-)))
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2014
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    nogotok1960
    Мечтала о красивой и функциональной кухни. По рекомендации дочери, обратилась в дизайн-студию INROOM. Очень довольна результатом. Кухня красивая, удобная.
    около 7 лет назад
    Дата проекта: Июль 2014
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    Показать все отзывы – 3

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