Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN - творческое объединение
талантливых и опытных дизайнеров, архитекторов, художников и других квалифицированных специалистов с целью создания совершенного пространства для жизни, работы и отдыха каждого человека и претворения их в жизнь.
Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования коммерческих и частных интерьеров, экстерьеров: от профессиональной консультации до комплексной разработки, реализации и сдачи интерьера "под ключ". Мы работаем во всех областях , будь то интерьер вашего дома, квартиры, ресторана, офиса, магазина или дизайна в архитектуре, деталях, мебели.
- Услуги
- Архитектурный дизайн
- дизайн интерьеров и предметов.
- Регионы обслуживания
- Москва,London
- Великобритания & Европа
- Россия
- сша
- Адрес
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115533 Москва, London
Россия
ysdesigninterior.com, http://yands.co.uk
Россия, Общество с ограниченной ответственностью "ЮиС".
United Kingdom, Y & S Design London Limited, a private limited company whose registered number is 08872932.