Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN - творческое объединение

талантливых и опытных дизайнеров, архитекторов, художников и других квалифицированных специалистов с целью создания совершенного пространства для жизни, работы и отдыха каждого человека и претворения их в жизнь.

Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования коммерческих и частных интерьеров, экстерьеров: от профессиональной консультации до комплексной разработки, реализации и сдачи интерьера "под ключ". Мы работаем во всех областях , будь то интерьер вашего дома, квартиры, ресторана, офиса, магазина или дизайна в архитектуре, деталях, мебели.