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Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Архитекторы Москва, London
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Проекты

Новый проект
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    • РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Дома в классическом стиле
    РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Дома в классическом стиле
    РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Дома в классическом стиле
    +15
    РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево".

    Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN - творческое объединение
    талантливых и опытных дизайнеров, архитекторов, художников и других квалифицированных специалистов с целью создания  совершенного пространства  для жизни, работы и отдыха каждого человека  и претворения их в жизнь.

      Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования коммерческих и частных интерьеров, экстерьеров: от профессиональной консультации до комплексной разработки, реализации и сдачи интерьера "под ключ". Мы работаем во всех областях , будь то интерьер вашего дома, квартиры, ресторана, офиса, магазина или дизайна в архитектуре, деталях, мебели.

    Услуги
    • Архитектурный дизайн
    • дизайн интерьеров и предметов.
    Регионы обслуживания
    • Москва,London
    • Великобритания & Европа
    • Россия
    • сша
    Адрес
    115533 Москва, London
    Россия
    ysdesigninterior.com, http://yands.co.uk
    Законное владение

    Россия, Общество с ограниченной ответственностью "ЮиС".

    United Kingdom, Y & S Design London Limited, a private limited company whose registered number is 08872932.

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