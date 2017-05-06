Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Decolabs Home
Дизайнеры Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня «Вирджиния», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    Кухня «Вирджиния», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    Кухня «Вирджиния», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    +8
    Кухня «Вирджиния»
    ​Кухня «Филадельфия» , Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    ​Кухня «Филадельфия» , Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    ​Кухня «Филадельфия» , Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    ​Кухня «Филадельфия»
    Кухня «Мэдисон», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    Кухня «Мэдисон», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    Кухня «Мэдисон», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    +2
    Кухня «Мэдисон»
    Кухня «Бостон», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    Кухня «Бостон», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    Кухня «Бостон», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    +1
    Кухня «Бостон»
    Кухня «Атланта», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле минимализм
    Кухня «Атланта»
    Кухня «Бруклин», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле модерн
    Кухня «Бруклин», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле модерн
    Кухня «Бруклин», Decolabs Home Decolabs Home Кухня в стиле модерн
    +1
    Кухня «Бруклин»
    Показать все 9 проекты

    Decolabs Home – первые дизайнерские кухни в американском стиле в России. Все серии кухонной мебели были созданы Инной Усубян, дизайнером интерьеров проживающей в Нью-Йорке, специально для тех покупателей, которые мечтают о красивой и удобной кухне. Особенностью кухонь Decolabs Home является исключительно американский стиль, классический и современный, функциональность планировок, практичность решений и качественные материалы.

    Изготавливаются кухни на мебельном производстве, которое уже 16 лет работает на рынке, и зарекомендовало себя с самой лучшей стороны.Чтобы кухонная мебель была экологичной и безопасной для вашего дома, мы используем для производства только экологичные материалы.

    Кухня без забот - под ключ от замера до монтажа. Кухонную мебель Decolabs Home отличают высокое качество материалов, простые и лаконичные формы, функциональное наполнение - благодаря этому кухня выглядит современно и респектабельно, в качестве они ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

    Кухни Decolabs Home – это эстетика, практичность, максимальное количество хранения, удобство и комфорт при приготовлении еды.

    Услуги
    Дизайн и производство кухонной мебели
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Б. Cаввинский переулок, д. 12, стр. 8
    115326 Москва
    Россия
    +7-4957626050 www.decolabshome.ru
      Add SEO element