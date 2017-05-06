Decolabs Home – первые дизайнерские кухни в американском стиле в России. Все серии кухонной мебели были созданы Инной Усубян, дизайнером интерьеров проживающей в Нью-Йорке, специально для тех покупателей, которые мечтают о красивой и удобной кухне. Особенностью кухонь Decolabs Home является исключительно американский стиль, классический и современный, функциональность планировок, практичность решений и качественные материалы.

Изготавливаются кухни на мебельном производстве, которое уже 16 лет работает на рынке, и зарекомендовало себя с самой лучшей стороны.Чтобы кухонная мебель была экологичной и безопасной для вашего дома, мы используем для производства только экологичные материалы.

Кухня без забот - под ключ от замера до монтажа. Кухонную мебель Decolabs Home отличают высокое качество материалов, простые и лаконичные формы, функциональное наполнение - благодаря этому кухня выглядит современно и респектабельно, в качестве они ни в чем не уступают зарубежным аналогам.

Кухни Decolabs Home – это эстетика, практичность, максимальное количество хранения, удобство и комфорт при приготовлении еды.