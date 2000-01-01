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Marina Sarkisyan
Дизайнеры Москва
Обзор 32Проекты (32) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Loft fo her, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan
    Loft fo her, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan
    Loft fo her, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan
    +28
    Loft fo her
    Летнее утро, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
    Летнее утро, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
    Летнее утро, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Балконы и веранды в эклектичном стиле
    +3
    Летнее утро
    In love with nature, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Гостиные в эклектичном стиле
    In love with nature, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Гостиные в эклектичном стиле
    In love with nature, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Гостиные в эклектичном стиле
    +20
    In love with nature
    Просто хорошо.., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Просто хорошо.., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    Просто хорошо.., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    +19
    Просто хорошо..
    Une vie d'amour..., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Гостиная в классическом стиле
    Une vie d'amour..., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Спальня в классическом стиле
    Une vie d'amour..., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухня в классическом стиле
    +14
    Une vie d'amour...
    Кораллы,море и песок..., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
    Кораллы,море и песок..., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
    Кораллы,море и песок..., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Кухни в эклектичном стиле
    +5
    Кораллы,море и песок...
    Показать все 32 проекты

    Дизайн и декорирование интерьера.

    Услуги
    Дизайн и декорирование интерьеров. Работаю в Москве и дистанционно.
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Finland
    Награды компании
    • 1.Проект детской комнаты был признан лучшим по результатам он-лайн голосования в конкурсе Итальянское вдохновение,организованным компанией Ампир-Декор совместно с компанией Simta.
    • 2.Лауреат конкурса pinwin 3 в номинации Лучший дизайн спальни
    • 3.Финалист конкурса pinwin 3,pinwin 4, pinwin 5.
    • 4.Второе место в конкурсе Концепция интерьера маленькой квартиры(до 49 кв.м),организованным TheDecoPost.
    • 5.Победитель конкурсаКамин в современном интерьере Pinwin7.
    • 6.Победитель конкурса Miele все лучшее в интерьерев номинацииСамый яркий интерьер.
    Адрес
    Дыбенко 22
    125475 Москва
    Россия
    +7-9037711761 sarkisyan-marina.arxip.com

    Отзыв

    Художник декоратор Художник декоратор
    10 лет
    больше 6 лет назад
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