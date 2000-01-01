Дизайн и декорирование интерьера.
- Услуги
- Дизайн и декорирование интерьеров. Работаю в Москве и дистанционно.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Finland
- Награды компании
- 1.Проект детской комнаты был признан лучшим по результатам он-лайн голосования в конкурсе
Итальянское вдохновение,организованным компанией Ампир-Декор совместно с компанией Simta.
- 2.Лауреат конкурса pinwin 3 в номинации
Лучший дизайн спальни
- 3.Финалист конкурса pinwin 3,pinwin 4, pinwin 5.
- 4.Второе место в конкурсе
Концепция интерьера маленькой квартиры(до 49 кв.м),организованным TheDecoPost.
- 5.Победитель конкурса
Камин в современном интерьереPinwin7.
- 6.Победитель конкурса
Miele все лучшее в интерьерев номинации
Самый яркий интерьер.
- 1.Проект детской комнаты был признан лучшим по результатам он-лайн голосования в конкурсе
- Адрес
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Дыбенко 22
125475 Москва
Россия
+7-9037711761 sarkisyan-marina.arxip.com