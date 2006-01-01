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Проектная группа «Портал»
Архитекторы Москва
Обзор 22Проекты (22) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Under the Dome, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Under the Dome, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Under the Dome, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    +7
    Under the Dome
    Конгресс-центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал» Прозрачный
    Конгресс-центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал» Прозрачный
    Конгресс-центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    +3
    Конгресс-центр
    Концепция объекта (инсталляции) у ТРК Атриум, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Концепция объекта (инсталляции) у ТРК Атриум, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Концепция объекта (инсталляции) у ТРК Атриум, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    +1
    Концепция объекта (инсталляции) у ТРК Атриум
    Спортивно-тренировочный комплекс "Федеральный центр единоборств", Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Спортивно-тренировочный комплекс "Федеральный центр единоборств", Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Спортивно-тренировочный комплекс "Федеральный центр единоборств", Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    +1
    Спортивно-тренировочный комплекс "Федеральный центр единоборств"
    Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    +3
    Многофункциональный спортивно-оздоровительный центр
    Деловой центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Деловой центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    Деловой центр, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
    +1
    Деловой центр
    Показать все 22 проекты

    Деятельность: комплексное проектирование зданий и сооружений различного функционального назначения. Суть своей работы мы видим в создании свежих, профессиональных решений, следуя трём основным критериям: интеллект, профессионализм и ответственность. Ставя в основу не шаблонный порядок действий, а способ мышления. Где средство достижения цели – весь арсенал творческого потенциала и профессиональной компетенции, а результат – умение находить новое в уже известном, способность предложить то, что вы не могли найти прежде и предоставление возможности выбора в решении ваших задач.

    Услуги
    • Комплексное проектирование зданий и сооружений различного функционального назначения
    • Архитектурное проектирование
    • Ландшафтная архитектура
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и РФ
    Награды компании
    • ​• Победитель смотра-конкурса Национального Агентства по Архитектуре и Градостроительству «Архитектурные чтения XXII века» 2016 г.
    • ​• Диплом Департамента образования города Москвы «Проект современного дошкольного образовательного комплекса вариативных форм для города Москвы» в разделе «Лучший проект среди профессионалов» 2013 г.
    • • Победитель конкурса проектов здания «Музей самоваров» в номинации «Креативность» 2012 г.​
    • • Лауреат открытого конкурса «Национального Объединения Проектировщиков» в номинации: «Школа I, II и III ступеней» 2011 г.​
    • • Победитель конкурса профессионального мастерства архитекторов, в категории — «Лучший проект среди профессионалов» 2010 г.
    • ​• Почетная грамота Министерства строительства и дорожного хозяйства, за добросовестный труд и личный вклад 2010 г.​• Благодарственное письмо НП СРО «Объединение строителей» 2010 г.
    • ​• Победитель конкурса архитектурных проектов «Объект общественного питания на набережной» 2009 г.​
    • • Лауреат конкурса профессионального мастерства архитекторов, в категории — «Лучший проект среди профессионалов» 2009 г.​
    • • Благодарственное письмо муниципального образования «Приволжский район» 2009 г.
    • ​• Победитель конкурса архитектурных проектов «Реконструкции сквера клуба ТРЗ» 2007 г.
    • ​• Победитель конкурса проектов мемориала Гужвину А.П. 2004 г.
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    Адрес
    ул. Братиславская, 6
    109341 Москва
    Россия
    +7-4951034876 portal.group
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