Деятельность: комплексное проектирование зданий и сооружений различного функционального назначения. Суть своей работы мы видим в создании свежих, профессиональных решений, следуя трём основным критериям: интеллект, профессионализм и ответственность. Ставя в основу не шаблонный порядок действий, а способ мышления. Где средство достижения цели – весь арсенал творческого потенциала и профессиональной компетенции, а результат – умение находить новое в уже известном, способность предложить то, что вы не могли найти прежде и предоставление возможности выбора в решении ваших задач.
- Услуги
- Комплексное проектирование зданий и сооружений различного функционального назначения
- Архитектурное проектирование
- Ландшафтная архитектура
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва и РФ
- Награды компании
- • Победитель смотра-конкурса Национального Агентства по Архитектуре и Градостроительству «Архитектурные чтения XXII века» 2016 г.
- • Диплом Департамента образования города Москвы «Проект современного дошкольного образовательного комплекса вариативных форм для города Москвы» в разделе «Лучший проект среди профессионалов» 2013 г.
- • Победитель конкурса проектов здания «Музей самоваров» в номинации «Креативность» 2012 г.
- • Лауреат открытого конкурса «Национального Объединения Проектировщиков» в номинации: «Школа I, II и III ступеней» 2011 г.
- • Победитель конкурса профессионального мастерства архитекторов, в категории — «Лучший проект среди профессионалов» 2010 г.
- • Почетная грамота Министерства строительства и дорожного хозяйства, за добросовестный труд и личный вклад 2010 г.• Благодарственное письмо НП СРО «Объединение строителей» 2010 г.
- • Победитель конкурса архитектурных проектов «Объект общественного питания на набережной» 2009 г.
- • Лауреат конкурса профессионального мастерства архитекторов, в категории — «Лучший проект среди профессионалов» 2009 г.
- • Благодарственное письмо муниципального образования «Приволжский район» 2009 г.
- • Победитель конкурса архитектурных проектов «Реконструкции сквера клуба ТРЗ» 2007 г.
- • Победитель конкурса проектов мемориала Гужвину А.П. 2004 г.
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- Адрес
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ул. Братиславская, 6
109341 Москва
Россия
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