Деятельность: комплексное проектирование зданий и сооружений различного функционального назначения. Суть своей работы мы видим в создании свежих, профессиональных решений, следуя трём основным критериям: интеллект, профессионализм и ответственность. Ставя в основу не шаблонный порядок действий, а способ мышления. Где средство достижения цели – весь арсенал творческого потенциала и профессиональной компетенции, а результат – умение находить новое в уже известном, способность предложить то, что вы не могли найти прежде и предоставление возможности выбора в решении ваших задач.