Компания ARCHIplus предоставляет полный комплекс работ в рамках функций генерального проектировщика от разработки предпроектных решений до сдачи объектов в эксплуатацию.

За время работы было запроектировано на разных стадиях более 200 проектов общей площадью 175000 кв. м индивидуальных зданий, сооружений и градостроительных комплексов различного назначения. Штат компании включает в себя ведущих конструкторов, архитекторов и инженеров с современным взглядом на проектирование жилой, социальной и коммерческой недвижимости. Благодаря участию в проектах грамотных талантливых специалистов, знанию нормативной базы, использованию новейших строительных материалов, а также применению современного программного обеспечения, мы готовы воплощать в жизнь сложнейшие инженерно-технологические решения.