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ARCHIplus
Архитекторы Воронеж
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн-проект детского сада, Москва, ARCHIplus ARCHIplus
    Дизайн-проект детского сада, Москва, ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле минимализм
    Дизайн-проект детского сада, Москва, ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле минимализм
    +7
    Дизайн-проект детского сада, Москва
    Офисное здание, ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле лофт
    Офисное здание, ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле лофт
    Офисное здание
    Офис, Сидней , ARCHIplus ARCHIplus
    Офис, Сидней , ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле минимализм
    Офис, Сидней , ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле минимализм
    +2
    Офис, Сидней
    Многоквартирный жилой дом, ARCHIplus ARCHIplus Дома в стиле минимализм
    Многоквартирный жилой дом
    Оздоровительный комплекс, ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле лофт
    Оздоровительный комплекс, ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле лофт
    Оздоровительный комплекс, ARCHIplus ARCHIplus Конференц-центры в стиле лофт
    +8
    Оздоровительный комплекс
    Салон красоты SOHO , ARCHIplus ARCHIplus
    Салон красоты SOHO , ARCHIplus ARCHIplus
    Салон красоты SOHO , ARCHIplus ARCHIplus
    +8
    Салон красоты SOHO
    Показать все 8 проекты

    Компания ARCHIplus предоставляет полный комплекс работ в рамках функций генерального проектировщика от разработки предпроектных решений до сдачи объектов в эксплуатацию.
    За время работы было запроектировано на разных стадиях более 200 проектов общей площадью 175000 кв. м индивидуальных зданий, сооружений и градостроительных комплексов различного назначения. Штат компании включает в себя ведущих конструкторов, архитекторов и инженеров с современным взглядом на проектирование жилой, социальной и коммерческой недвижимости. Благодаря участию в проектах грамотных талантливых специалистов, знанию нормативной базы, использованию новейших строительных материалов, а также применению современного программного обеспечения, мы готовы воплощать в жизнь сложнейшие инженерно-технологические решения.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Москва и Московская обл.
    • Воронеж
    Адрес
    ул.Сакко и Ванцетти 41, оф.1
    394036 Воронеж
    Россия
    +7-4732575007 www.a-r-c-h-i.com

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