Компания ARCHIplus предоставляет полный комплекс работ в рамках функций генерального проектировщика от разработки предпроектных решений до сдачи объектов в эксплуатацию.
За время работы было запроектировано на разных стадиях более 200 проектов общей площадью 175000 кв. м индивидуальных зданий, сооружений и градостроительных комплексов различного назначения. Штат компании включает в себя ведущих конструкторов, архитекторов и инженеров с современным взглядом на проектирование жилой, социальной и коммерческой недвижимости. Благодаря участию в проектах грамотных талантливых специалистов, знанию нормативной базы, использованию новейших строительных материалов, а также применению современного программного обеспечения, мы готовы воплощать в жизнь сложнейшие инженерно-технологические решения.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Россия
- Москва и Московская обл.
- Воронеж
- Адрес
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ул.Сакко и Ванцетти 41, оф.1
394036 Воронеж
Россия
+7-4732575007 www.a-r-c-h-i.com