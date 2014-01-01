Новосибирская студия дизайна IZOOOM предлагает вам воспользоваться своими услугами дизайна интерьеров любой сложности и стиля.

Жить красиво хочется сейчас! Поэтому не откладывайте на завтра дизайн интерьера квартиры, живите с комфортом.

Наш принцип в работе: высокий профессионализм и "нешаблонный" подход к дизайну. Для дизайна интерьера нет границ и расстояний, студия IZOOOM реализует дизайн-проекты домов по всей России и за её пределами. Вы можете заказать дизайн интерьера дистанционно. В портфолио дизайн студии есть проекты для Москвы, Болгарии, Тюмени, Ноябрьска, Якутии, Челябинска, Кемерово и других регионов.