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izooom
Дизайнеры интерьера Новосибирск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • проект спальни по ул. Райсовета (Новосибирск, 2016), izooom izooom Спальня в классическом стиле
    проект спальни по ул. Райсовета (Новосибирск, 2016), izooom izooom Спальня в классическом стиле
    проект спальни по ул. Райсовета (Новосибирск, 2016), izooom izooom Спальня в классическом стиле
    +4
    проект спальни по ул. Райсовета (Новосибирск, 2016)
    квартира в "ЖК Престиж" (Новосибирск, 2014), izooom izooom
    квартира в "ЖК Престиж" (Новосибирск, 2014), izooom izooom
    квартира в "ЖК Престиж" (Новосибирск, 2014), izooom izooom
    +36
    квартира в "ЖК Престиж" (Новосибирск, 2014)
    подборка детских комнат, izooom izooom Детская комната в стиле модерн
    подборка детских комнат, izooom izooom Детская комната в стиле модерн
    подборка детских комнат, izooom izooom Детская комната в стиле модерн
    +52
    подборка детских комнат

    Новосибирская студия дизайна IZOOOM предлагает вам воспользоваться своими услугами дизайна интерьеров любой сложности и стиля.

    Жить красиво хочется сейчас! Поэтому не откладывайте на завтра дизайн интерьера квартиры, живите с комфортом. 

    Наш принцип в работе: высокий профессионализм и "нешаблонный" подход к  дизайну. Для дизайна интерьера нет границ и расстояний, студия IZOOOM реализует дизайн-проекты домов по всей России и за её пределами. Вы можете заказать дизайн интерьера дистанционно. В портфолио дизайн студии есть проекты для  Москвы, Болгарии, Тюмени, Ноябрьска, Якутии, Челябинска, Кемерово и других регионов.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Новосибирская область Тюмень Якутия Челябинск
    Адрес
    проспект Карла Маркса, 57
    630073 Новосибирск
    Россия
    www.izooom.ru

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