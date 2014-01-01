Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Be In Art
Дизайнеры Санкт- Петербург
Обзор 14Проекты (14) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Малый проспект ВО, Be In Art Be In Art Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Малый проспект ВО, Be In Art Be In Art Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Малый проспект ВО, Be In Art Be In Art Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +15
    Малый проспект ВО
    Загородный дом в поселке Рахья, Be In Art Be In Art Гостиная в стиле лофт
    Загородный дом в поселке Рахья, Be In Art Be In Art Гостиная в стиле лофт
    Загородный дом в поселке Рахья, Be In Art Be In Art Гостиная в стиле лофт
    +9
    Загородный дом в поселке Рахья
    улица Кораблестроителей, Be In Art Be In Art Гостиные в эклектичном стиле
    улица Кораблестроителей, Be In Art Be In Art Гостиные в эклектичном стиле
    улица Кораблестроителей, Be In Art Be In Art Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    улица Кораблестроителей
    Три Ветра, Be In Art Be In Art Гостиные в эклектичном стиле
    Три Ветра, Be In Art Be In Art Кухни в эклектичном стиле
    Три Ветра, Be In Art Be In Art Гостиные в эклектичном стиле
    +4
    Три Ветра
    Главная улица, Be In Art Be In Art Гостиная в классическом стиле
    Главная улица, Be In Art Be In Art Кухня в классическом стиле
    Главная улица, Be In Art Be In Art Столовая комната в классическом стиле
    +22
    Главная улица
    Дом в Лисьем Носу, Be In Art Be In Art Загородные дома Кирпичи Бежевый
    Дом в Лисьем Носу, Be In Art Be In Art Гостиная в классическом стиле
    Дом в Лисьем Носу, Be In Art Be In Art Гостиная в классическом стиле
    +26
    Дом в Лисьем Носу
    Показать все 14 проекты

    С 2009 года дизайн-студия Be In Art реализует дизайн проекты интерьеров частных жилых апартаментов, квартир и общественных помещений. Занимается проектированием и строительством индивидуальных домов и коттеджей. Большой опыт в сфере проектирования и строительства делают наши объекты не просто удобными и функциональными для жизни, но и красивыми.

    Наш положительный имидж сформировали позитивные отзывы клиентов и налаженные партнерские связи с ведущими компаниями Санкт-Петербурга.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • строительство
    Регионы обслуживания
    Санкт- Петербург, г. Москва и Республика Крым
    Адрес
    ул. Ломоносова 1
    190068 Санкт- Петербург
    Россия
    +7-9219113666 bein-art.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element