С 2009 года дизайн-студия Be In Art реализует дизайн проекты интерьеров частных жилых апартаментов, квартир и общественных помещений. Занимается проектированием и строительством индивидуальных домов и коттеджей. Большой опыт в сфере проектирования и строительства делают наши объекты не просто удобными и функциональными для жизни, но и красивыми.
Наш положительный имидж сформировали позитивные отзывы клиентов и налаженные партнерские связи с ведущими компаниями Санкт-Петербурга.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- строительство
- Регионы обслуживания
- Санкт- Петербург, г. Москва и Республика Крым
- Адрес
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ул. Ломоносова 1
190068 Санкт- Петербург
Россия
+7-9219113666 bein-art.ru