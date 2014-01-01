С 2009 года дизайн-студия Be In Art реализует дизайн проекты интерьеров частных жилых апартаментов, квартир и общественных помещений. Занимается проектированием и строительством индивидуальных домов и коттеджей. Большой опыт в сфере проектирования и строительства делают наши объекты не просто удобными и функциональными для жизни, но и красивыми.

Наш положительный имидж сформировали позитивные отзывы клиентов и налаженные партнерские связи с ведущими компаниями Санкт-Петербурга.