Наша дизайн-студия – это творческий коллектив,
объединяющий опытных дизайнеров, визуализаторов и строителей, созданный с одной целью – создать индивидуальный образ вашего интерьера и воплотить его в жизнь. За годы успешной работы мы создали и реализовали десятки дизайн-проектов: загородные дома, квартиры, общественные помещения, с примерами которых вы можете ознакомиться на нашем сайте. Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования интерьеров: от профессиональной консультации до комплексной разработки и реализации.
- Услуги
- Дизайн жилых и общественных помещений
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- Адрес
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Дачная 23/5
630082 Новосибирск
Россия
+7-9137766064 silaeva-design.ru