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Студия дизайна Виктории Силаевой
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 23Проекты (23) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 75кв.м. на ул. 1905г., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Кухня в стиле лофт Белый
    Квартира 75кв.м. на ул. 1905г., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Детская комната в стиле лофт Коричневый
    Квартира 75кв.м. на ул. 1905г., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Детская комната в стиле лофт Коричневый
    +13
    Квартира 75кв.м. на ул. 1905г.
    Квест "Путешествие во времени", Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в эклектичном стиле Белый
    Квест "Путешествие во времени", Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в эклектичном стиле Бежевый
    Квест "Путешествие во времени", Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в эклектичном стиле Черный
    Квест "Путешествие во времени"
    Свадебный Дом , Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Свадебный Дом , Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в стиле минимализм Синий
    Свадебный Дом , Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    +16
    Свадебный Дом
    Кафе "План Б" в г.Новосибирск, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в стиле лофт Коричневый
    Кафе "План Б" в г.Новосибирск, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в стиле лофт Красный
    Кафе "План Б" в г.Новосибирск, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Конференц-центры в стиле лофт Белый
    +3
    Кафе "План Б" в г.Новосибирск
    Квартира 75 кв.м. в ЖК "Кедровый" , Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в классическом стиле Белый
    Квартира 75 кв.м. в ЖК "Кедровый" , Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в классическом стиле Белый
    Квартира 75 кв.м. в ЖК "Кедровый" , Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Кухня в классическом стиле Белый
    +11
    Квартира 75 кв.м. в ЖК "Кедровый"
    Дом из бруса в г. Бердск, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле кантри Дерево Бежевый
    Дом из бруса в г. Бердск, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле кантри Дерево Бежевый
    Дом из бруса в г. Бердск, Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле кантри Дерево Бежевый
    +17
    Дом из бруса в г. Бердск
    Показать все 23 проекты

    Наша дизайн-студия – это творческий коллектив,

    объединяющий опытных дизайнеров, визуализаторов и строителей, созданный с одной целью – создать индивидуальный образ вашего интерьера и воплотить его в жизнь. За годы успешной работы мы создали и реализовали десятки дизайн-проектов: загородные дома, квартиры, общественные помещения, с примерами которых вы можете ознакомиться на нашем сайте. Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования интерьеров: от профессиональной консультации до комплексной разработки и реализации.

    Услуги
    Дизайн жилых и общественных помещений
    Регионы обслуживания
    • Кемеровская обл.
    • Москва и Московская обл.
    • Уральская обл.
    • Санкт-Петербург и область
    • Челябинская обл.
    • Архангельская обл.
    • Алтайский край
    • Волгоградская обл.
    • Иркутская обл.
    • Калининградская обл.
    • Краснодарский край
    • Мурманская обл.
    • Пензенская обл.
    • Пермская обл.
    • Ростовская обл.
    • Самарская обл.
    • Тюменская обл.
    • Томская обл.
    • Новосибирская область
    • Кемеровская область
    • Московская обл.
    • Уральская обл
    • Челябинская обл
    • Архангельская обл
    • Алтай
    • Волгоград
    • Иркутская обл
    • Калининградская обл
    • Краснодарский край Мурманская обл.
    • Пензенская обл
    • Пермская обл. Ростовская обл.
    • Самарская обл.Тюменская обл.
    • Показать все 32 регион обслуживания
    Адрес
    Дачная 23/5
    630082 Новосибирск
    Россия
    +7-9137766064 silaeva-design.ru

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