Буду рада создать для Вас кусочек счастья, в котором Вы будете жить. Или спроектировать строгую деловую среду, настраивающую на работу. А так же сделать органичное пространство для вашего магазина или студии. Я занимаюсь дизайном интерьеров больше пяти лет, свое дело знаю и люблю. Считаю что функция и форма должны идти рука об руку, когда дело касается интерьера. Окружающая среда, место, где человек живет, работает, развивается влияет на многие процессы. Поэтому важно сделать это место максималь но удобным, красивым и функциональным.В своей работе я подхожу к делу основательно. Все, начиная от вариантов функционального зонирования помещения, включая 3D визуализации и заканчивая рабочими чертежами по проекту предоставляется в полной мере и с учетом специфики для каждого заказчика.