Интерьер-студия Натали Хованской, занимается профессиональной разработкой дизайн-проектов интерьеров, ландшафтов, экстерьеров с 2000 года. Дизайн интерьера для современной жизни.Мы внимательны к тому, что действительно придает ценность интерьеру. Каждый наш проект эксклюзивный и неповторимый. Начиная с грамотной перепланировки, мы делаем дизайн проект, который отвечает Вашему образу жизни, будет максимально эргономичен и комфортен, а так же будет отражать Вашу индивидуальность.Полный спектр дизайнерских услуг:Дизайн-проект.Подготовка планов. Подбор материалов и декора интерьера.