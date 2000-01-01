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Студия дизайна Натали Хованской
Дизайнеры интерьера Ставрополь
Обзор 8Проекты (8) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз
    Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз
    Москва жилой комплекс «Мир Митино», Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Гостиная в стиле лофт Белый
    Москва жилой комплекс «Мир Митино», Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Гостиная в стиле лофт
    Москва жилой комплекс «Мир Митино», Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Гостиная в стиле лофт
    +17
    Москва жилой комплекс «Мир Митино»
    Домик в горах, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Гостиная в стиле кантри
    Домик в горах, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Гостиная в стиле кантри
    Домик в горах, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Гостиная в стиле кантри
    +7
    Домик в горах
    Дом у моря, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Кухня в стиле минимализм Белый
    Дом у моря, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Кухня в стиле минимализм Белый
    Дом у моря, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Кухня в стиле минимализм Белый
    +2
    Дом у моря
    Ресторан, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Стены и пол в эклектичном стиле
    Ресторан, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Стены и пол в эклектичном стиле
    Ресторан, Студия дизайна Натали Хованской Студия дизайна Натали Хованской Стены и пол в эклектичном стиле
    +2
    Ресторан
    Показать все 8 проекты

    Интерьер-студия Натали Хованской, занимается профессиональной разработкой дизайн-проектов интерьеров, ландшафтов, экстерьеров с 2000 года.  Дизайн интерьера для современной жизни.Мы внимательны к тому, что действительно придает ценность интерьеру. Каждый наш проект эксклюзивный и неповторимый. Начиная с грамотной перепланировки, мы делаем дизайн проект, который отвечает Вашему образу жизни, будет максимально эргономичен и комфортен, а так же будет отражать Вашу индивидуальность.Полный спектр дизайнерских услуг:Дизайн-проект.Подготовка планов. Подбор материалов и декора интерьера.

    Услуги
    • Архитектура
    • дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    • отделочные работы под ключ
    • комплектация отделочными материалами.
    Регионы обслуживания
    • Ростов -на- дону
    • Италия
    • Ставропольский край
    • Краснодарский край
    • Симферополь
    • Московская область
    • Курск
    • Крым
    • Сочи
    • Ялта
    • СПБ
    • г. Москва
    • Нижний Новгород
    • Ульяновск
    • Волгоград
    • Казань
    • Показать все 16 регион обслуживания
    Награды компании
    • Член союза дизайнеров России.
    • Участие в выставках:
    • 1.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ. ФЕРОДИЗ.
    • 2.Премия года PRO2006. Номинация ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН.
    • 3.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ. Победитель
    • 4.Победитель конкурса Строймаркет-Дизайн.
    Адрес
    +79624344774 design3d-n@list.ru
    355000 Ставрополь
    Россия
    +7-9624344774

    Отзыв

    mustung
    превосходно выполнены работы, с тонким подходом к каждой детали. 
    больше 7 лет назад
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    cam2009
    Рекомендую. Проектом довольны и работа по отделке прошла отлично. Отзывчивый и отличный специалист.
    больше 7 лет назад
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