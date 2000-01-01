Интерьер-студия Кузьменко, занимается профессиональной разработкой дизайн-проектов интерьеров, ландшафтов, экстерьеров с 2000 года. Дизайн интерьера для современной жизни.Мы внимательны к тому, что действительно придает ценность интерьеру. Каждый наш проект эксклюзивный и неповторимый. Начиная с грамотной перепланировки, мы делаем дизайн проект, который отвечает Вашему образу жизни, будет максимально эргономичен и комфортен, а так же будет отражать Вашу индивидуальность.Полный спектр дизайнерских услуг:Дизайн-проект.Подготовка планов. Подбор материалов и декора интерьера.
- Услуги
- Архитектура
- дизайн интерьера
- ландшафтный дизайн
- отделочные работы под ключ
- комплектация отделочными материалами.
- Регионы обслуживания
- Ростов -на- дону
- Крым
- Ставропольский край
- Краснодарский край
- Симферополь
- Московская область
- Курск
- Сочи
- Ялта
- СПБ
- г. Москва
- Нижний Новгород
- Ульяновск
- Волгоград
- Казань
- Санкт-Петербург
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- Награды компании
- Член союза дизайнеров России.
- Участие в выставках:
- 1.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ. ФЕРОДИЗ.
- 2.Премия года PRO2006. Номинация ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН.
- 3.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ. Победитель
- 4.Победитель конкурса
Строймаркет-Дизайн.
- Адрес
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355000 Ставрополь
Россия
+7-9624490157