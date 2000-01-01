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Студия дизайна Кузьменко
Дизайнеры интерьера Ставрополь
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Кузьменко Студия дизайна Кузьменко Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Кузьменко Студия дизайна Кузьменко Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз
    Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Кузьменко Студия дизайна Кузьменко Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Кузьменко Студия дизайна Кузьменко Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз, Студия дизайна Кузьменко Студия дизайна Кузьменко Спальня в стиле кантри
    Гостиница в пос.Архыз
    Уютный домик, Студия дизайна Кузьменко Студия дизайна Кузьменко Кухня в стиле кантри
    Уютный домик, Студия дизайна Кузьменко Студия дизайна Кузьменко Кухня в стиле кантри
    Уютный домик, Студия дизайна Кузьменко Студия дизайна Кузьменко Кухня в стиле кантри
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    Уютный домик

    Интерьер-студия Кузьменко, занимается профессиональной разработкой дизайн-проектов интерьеров, ландшафтов, экстерьеров с 2000 года. Дизайн интерьера для современной жизни.Мы внимательны к тому, что действительно придает ценность интерьеру. Каждый наш проект эксклюзивный и неповторимый. Начиная с грамотной перепланировки, мы делаем дизайн проект, который отвечает Вашему образу жизни, будет максимально эргономичен и комфортен, а так же будет отражать Вашу индивидуальность.Полный спектр дизайнерских услуг:Дизайн-проект.Подготовка планов. Подбор материалов и декора интерьера.

    Услуги
    • Архитектура
    • дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    • отделочные работы под ключ
    • комплектация отделочными материалами.
    Регионы обслуживания
    • Ростов -на- дону
    • Крым
    • Ставропольский край
    • Краснодарский край
    • Симферополь
    • Московская область
    • Курск
    • Сочи
    • Ялта
    • СПБ
    • г. Москва
    • Нижний Новгород
    • Ульяновск
    • Волгоград
    • Казань
    • Санкт-Петербург
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    Награды компании
    • Член союза дизайнеров России.
    • Участие в выставках:
    • 1.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ. ФЕРОДИЗ.
    • 2.Премия года PRO2006. Номинация ИНТЕРЬЕР И ДИЗАЙН.
    • 3.ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ. Победитель
    • 4.Победитель конкурса Строймаркет-Дизайн.
    Адрес
    355000 Ставрополь
    Россия
    +7-9624490157

    Отзыв

    mustung
    превосходно выполнены работы, с тонким подходом к каждой детали. 
    больше 7 лет назад
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    cam2009
    Рекомендую. Проектом довольны и работа по отделке прошла отлично. Отзывчивый и отличный специалист.
    больше 7 лет назад
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